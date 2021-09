Esercitazione e interventi dei vigili del fuoco volontari del distretto Alto Garda e Ledro

martedì, 21 settembre 2021

Riva del Garda – Giornata di addestramento e simulazione di un intervento da parte dei vigili del fuoco volontari del distretto Alto Garda e Ledro (nelle foto© vigili del fuoco distretto Riva Alto Garda e Ledro).

Alle 9 di domenica 19 settembre, coordinati dall’ispettore distrettuale Marco Menegatti, dal suo vice Massimo Mazzardi e da alcuni comandanti, dalla caserma dei volontari di Riva del Garda sono partite le squadre che in diversi scenari hanno portato a termine addestramenti specifici. Gli scenari creati sono stati 4 ed hanno interessato alcuni classici interventi che i vigili del fuoco del distretto si trovano a fronteggiare.

I quattro scenari:

. incendio al chiuso, presso un fabbricato in disuso nel comune di Ledro si sono messe in pratica le nozioni di spegnimento degli incendi in ambienti unitamente alla ricerca di persone disperse o da trarre in salvo

. incidente automobilistico in terreno impervio: in questo caso si è posizionata una autovettura a qualche metro da terra in modo da obbligare i vigile del fuoco a lavorare dall’alto assicurati a delle funi con tutte le problematiche che ciò comporta anche nel fatto di avere a disposizione le attrezzature di forza per rimuovere gli occupanti.

. soccorsi in ambiente acquatico: prima lungo il fiume Sarca e successivamente nei pressi della spiaggia di Torbole si sono simulati una serie di recuperi di persone cadute in acqua e trasportate dalla corrente oppure solamente bloccate in acqua dove non riuscivano a raggiungere la riva del fiume.

. perdita di gas: questo addestramento era volto a formare il vigile del fuoco, nell’eventualità una tubazione del gas venisse incendiata (magari a seguito di uno scavo), sul modus operandi da utilizzare per avvicinarsi al dardo infuocato, intercettare il rubinetto e chiuderlo per far cessare così sia la perdita che le fiamme.

Le operazioni sono state seguite con molto interesse anche da turisti e residenti che si trovavano in zona e la giornata ha avuto il duplice vantaggio di aumentare la formazione del personale ma anche di far conoscere tra di loro i vigili del fuoco del distretto anche a seguito della chiusura imposta dagli ultimi mesi a causa della pandemia.