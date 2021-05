Esenzione IMIS per le agenzie viaggi in Trentino, approvato l’emendamento del gruppo Fratelli d’Italia

venerdì, 14 maggio 2021

Trento – “Ora bisogna far ripartire subito il turismo”, approvato in Consiglio provinciale di Trento l’emendamento del gruppo di Fratelli d’Italia.

Nella discussione in Consiglio provinciale sulla manovra anticipata di assestamento per le misure connesse all’emergenza epidemiologica è stato approvato l’emendamento presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per esentare le agenzie di viaggi e turismo trentine dal pagamento dell’IMIS da gennaio a giugno.

“Viste le restrizioni al turismo nazionale e internazionale vigenti da un anno a questa parte, ed in particolare per i mancati introiti della stagione invernale passata, si tratta di un atto giusto e dovuto a supporto di una categoria duramente colpita dagli effetti della pandemia che non ha avuto modo di lavorare nei primi mesi dell’anno e che tuttora fatica a ripartire per il clima di incertezza attuale.

L’esenzione IMIS è un sostegno importante, ma ora le agenzie viaggi hanno bisogno di poter lavorare e di ripartire davvero. A tal proposito, noi di Fratelli d’Italia chiediamo a gran voce decisioni tempestive sulla stagione turistica estiva ormai alle porte. Mentre Spagna e Grecia procedono speditamente con le riaperture e con una campagna promozionale chiara che sta incentivando le prenotazioni, in Italia i turisti sono frenati dall’ambiguità del Governo sulla gestione del pass vaccinale ed il coprifuoco. Visto il miglioramento della situazione epidemiologica, noi

chiediamo fortemente che il coprifuoco venga abolito al più presto e che si applichino le misure per il turismo dell’estate scorsa, evitando quindi che lo stucchevole dialogo sui pass vaccinali, fatto sulla pelle di chi di turismo vive, si protragga ancora a lungo, costringendo i tantissimi italiani e stranieri innamorati del nostro Trentino a volgere lo sguardo altrove per le proprie ferie. Dopo un inverno a secco, abbiamo il dovere di fare partire la stagione estiva nel migliore dei modi per le tante realtà sparse sul territorio provinciale che hanno fatto della nostra offerta turistica un’eccellenza a livello internazionale”, il gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia, Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato.