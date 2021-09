Derivazioni idriche in Trentino, il consigliere provinciale Ugo Rossi (Trentini in Azione): “Bene la posizione del Cal, ma in ritardo”

mercoledì, 22 settembre 2021

Trento – “In grande ritardo, ma finalmente, il Consiglio delle Autonomie prende posizione e sposa la linea che fin dall’inizio di questa vicenda anch’io come molti colleghi dell’opposizione avevo suggerito e caldeggiato. Sulle piccole derivazioni il governo provinciale non doveva legiferare ma invece attivarsi politicamente e costruire alleanze trasversali per garantire i comuni che hanno investito. La giunta è andata avanti invece.

Ora anche il Consiglio delle Autonomie si rende conto della gravità di quanto fatto dalla giunta provinciale. Bene e speriamo che non sia troppo tardi”, è quanto ha dichiarato il consigliere provinciale Ugo Rossi (Trentino in Azione)