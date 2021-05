Depuratore del Garda, il presidente Samuele Alghisi scrive al ministro Cingolani

martedì, 18 maggio 2021

Lonato del Garda – Il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, e il consigliere delegato al Ciclo Idrico Giovanni Battista Sarnico hanno scritto Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica sulla riqualificazione del sistema di depurazione e collettazione delle acque del Garda.

“La Provincia di Brescia – si legge nella missiva – ha da sempre ascoltato le istanze giunte dal territorio e organizzato momenti di confronto tra i portatori di interesse, ai quali ha partecipato anche il Ministro Gelmini.

In questi anni la politica ha lasciato ampiamente spazio alle proposte e alle relazioni di tecnici qualificati; nonostante ciò, essendosi creata sul territorio una situazione molto delicata e complicata, la Provincia di Brescia, proprio perché non ha mai avuto interessi di parte, in rappresentanza del territorio, ha cercato una mediazione attraverso un percorso nelle sedi collegiali preposte Consiglio Provinciale, Commissione ciclo idrico, oltre al confronto con i territori che hanno coinvolto Enti territoriali, tecnici, associazioni di categoria ed ambientaliste, nell’esclusivo interesse del territorio.

Se è intenzione del Ministero procedere al Commissariamento, restiamo in attesa di indicazioni, ma ribadiamo che l’ultima soluzione proposta dal Gestore Pubblico rispetta tutti i parametri e gli indirizzi del deliberato consiliare, basandosi anche su analisi tecniche”.