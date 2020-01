Darfo: cantiere per sistemare la rete fognaria tra Gorzone e Boario Terme

mercoledì, 15 gennaio 2020

Darfo Boario Terme - Con il nuovo anno, l’Amministrazione di Darfo Boario Terme aprirà un nuovo cantiere: questa volta si tratta della continuazione della sistemazione della rete fognaria che dall’abitato di Gorzone scende verso Boario Terme, fin sopra il Parco delle Terme. I lavori, che partiranno nella seconda metà di gennaio, andranno a completare gli interventi già eseguiti nella primavera scorsa in Via Galilei e riguarderanno il tratto di viale Manzoni prima che la strada compia una curva a gomito verso il monte.

I lavori si sono resi necessari a causa della attuale inadeguatezza della rete fognaria originaria a causa sia dell’aumento di popolazione residente in quest’area, sia di molti salti di quota e disomogeneità nei materiali e restringimenti che hanno via via creato disagi e puntuali perdite nelle aree al di sotto della strada interessata dalla rete fognaria, soprattutto in seguito a intense piogge e temporali.

“I lavori in questione erano stati programmati da tempo – dichiara il sindaco Ezio Mondini - il rinvio dei lavori è stato causato dalla necessità di creare il minor disagio possibile, poiché il tratto oggetto di intervento è al di sotto del marciapiede con evidenti conseguenze: andavano evitati, quindi, i maggiori periodi di afflusso. Fin da ora chiediamo un po’ di pazienza e tolleranza ai nostri concittadini per gli incomodi del periodo di esecuzione dei lavori”.

Infatti, visto il tipo di intervento, l’area di cantiere occuperà anche una carreggiata stradale influendo sulla circolazione stradale.

“Per mettere in sicurezza l’area potranno essere installati dei semafori che creeranno un senso unico alternato -completa Giacomo Franzoni, assessore ai Lavori Pubblici cittadino –. Inoltre, i lavori saranno eseguiti in tratti parzializzati in modo tale da ridurre l’area interessata e alleggerire l’impatto sulla circolazione di persone e veicoli”.

“Dopo le opportune analisi e valutazioni si è ritenuto opportuno far iniziare i lavori da valle verso monte, in particolare da un pozzetto che rappresenta un nodo cruciale della rete fognaria, poiché in esso confluiscono ben tre reti: quella di Via Galilei, quella che scende dall’abitato di Gorzone e quella di Via Manzoni stessa – continua l’assessore di partita -. Lungo tutto il tratto interessato, a fianco di quella esistente, sarà posata una tubatura di diametro maggiore. Una volta completata la posa di tutto il tratto, nel pozzetto più a monte, sarà formata una soglia di lamiera zincata che permetterà di convogliare lo scarico prevalentemente nella nuova conduttura”.

I lavori della durata di un mese circa, comporteranno un investimento di circa 130mila euro interamente finanziati dalle casse comunali con i proventi derivanti dalle concessioni delle acque minerali.

“Confidiamo fin da ora sulla pazienza dei nostri concittadini -chiude il Sindaco Mondini- Del resto, a fronte di un disagio di un periodo breve, si dovrebbe migliorare sensibilmente la situazione del deflusso delle acque”.