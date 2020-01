Vilminore: paura sulla via Mala, calcinacci su auto

sabato, 11 gennaio 2020

Drezzo – Calcinacci cadono dall’ex statale 294, la via Mala, tra la Val di Scalve e Valle Camonica, in corrispondenza della galleria di Drezzo, frazione di Vilminore (Bergamo) e colpiscono auto in transito, poi c’è stato un incidente con autisti e passeggeri incolumi.

Sul posto si sono portati i carabinieri, i tecnici della Provincia di Bergamo e il sindaco di Vilminore Pietro Orrù (nelle foto tratte dal suo profilo Facebook, i calcinacci caduti e intervento carabinieri).

Il distacco di calcinacci poteva avere conseguenze ben peggiori. La galleria non gode certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo, la situazione dovrebbe essere sotto controllo in quanto il problema odierno è stata immediatamente preso in carico da parte dei tecnici della Provincia di Bergamo e il primo cittadino di Vilminore Pietro Orrù ha chiesto ulteriori verifiche.

Saranno effettuati altri sopralluoghi sull’ex statale 294 nei prossimi giorni.