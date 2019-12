Dal lago d’Iseo recuperati più di 300 ordigni bellici

giovedì, 19 dicembre 2019

Tavernola – Sono oltre trecento gli ordigni bellici recuperati dai palombari subacquei del nucleo S.D.A.I (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare e a Corna di Tavernola (Bergamo), con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Clusone e del comando provinciale di Bergamo e coordinati dalla Prefettura di Bergamo.

Gli ordigni che giacevano sul fondale del lago ad una profondità di 50 metri sono stati portati alla luce oltre 300 residuati e fatti brillare dagli artificieri dell’Esercito del 10° Reggimento Genio Guastatori tra i quali bombe da mortaio, bombe da fucile, granate di artiglieria e mine anticarro. L’operazione bonifica è stata completata nel migliore dei modi e massima sicurezza. Infatti una volta riportati in superficie gli ordigni gli artificieri dell’Esercito hanno provveduto a mettere in sicurezza gli eventuali inneschi, a verificarne lo stato di usura, quindi alla loro distruzione. Il fondale del lago d’Iseo – nella zona di Tavernola – è stato completamente bonificato e adesso le immersioni potranno avvenire in massima sicurezza.