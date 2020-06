Crescono i visitatori nel Garda Trentino: “Il luogo ideale per sentirsi a casa”

venerdì, 12 giugno 2020

Riva del Garda – Il Garda Trentino sta finalmente ripartendo. Lo si nota dal crescente numero di visitatori, inclusi i fedelissimi turisti provenienti dalla Germania, dalle prenotazioni in lenta ma costante ripresa, dal gran numero di esercizi e attività che si stanno rimettendo in funzione. Seppur ancora alle prese con la comprensibile preoccupazione per una stagione turistica messa fortemente a rischio dal lockdown, il territorio alto gardesano si è rimesso in moto per adottare i protocolli di sicurezza definiti dalla PAT (Provincia Autonomia di Trento) e riaprire finalmente le proprie strutture, accogliendo i visitatori con tutte le misure necessarie per assicurare loro una permanenza protetta e sicura. Foto @Vitesse.

Dopo il via libera agli spostamenti tra le regioni, e in vista della prossima riapertura dei confini austriaci prevista il 16 giugno, le preoccupazioni manifestate dall’associazione degli albergatori sul ritardo nella ripresa a pieno regime del sistema dell’ospitalità sembrano ormai poter essere superate, considerando peraltro il lavoro che gli operatori insieme a Garda Trentino hanno svolto nelle lunghe settimane di stop per predisporsi comunque ad accogliere gli ospiti con i migliori presupposti di una vacanza felice.

In questo quadro, “Garda Trentino, la tua Casa”, la campagna informativa intrapresa da Garda Trentino S.p.A. e dagli operatori delle strutture ricettive dell’Alto Garda, si propone come una “compagna di viaggio” per tenere sempre informato il visitatore sulle misure adottate e i servizi disponibili.

Per rendere tutte le informazioni facili e chiare, Garda Trentino S.p.A. ha predisposto una sezione dedicata sul proprio sito per tutto quello che riguarda la vacanza sicura sulla sponda nord del lago di Garda: dal pernottamento che fornirà al cliente la qualità di sempre ma con un riguardo in più (come biancheria sterilizzata e ambienti sanificati), ai servizi di food&beverage con la possibilità di take-away, delivery o di consumazione nei locali grazie ai protocolli di sicurezza adottati, fino ai comportamenti per vivere anche le esperienze outdoor in totale serenità.

“Il fatto che l’estate 2020 si annunci come una stagione diversa dalle precedenti non significa che il turista ne debba risentire in termini di qualità della vacanza - commenta Oskar Schwazer,Direttore di Garda Trentino S.p.A. -. Abbiamo deciso di lanciare questa campagna per dare al visitatore tutte le risposte necessarie che giustamente esige prima di prenotare e arrivare sul posto, in modo tale che una volta giunto possa godersi in completo relax il proprio soggiorno”.

Questo progetto si affianca alle importanti iniziative e attività di formazione promosse da Garda Trentino S.p.A. per preparare gli operatori delle diverse strutture ricettive del territorio ad accogliere al meglio i visitatori e garantire loro i massimi standard di sicurezza e protezione, stavolta più che mai requisito indispensabile di una vacanza di qualità nel Garda Trentino. Per sentirsi davvero “a casa”.