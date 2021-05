Covid-19, la situazione all’ospedale Morelli di Sondalo

lunedì, 3 maggio 2021

Sondalo – Il consueto aggiornamento di inizio settimana rispetto a venerdì scorso registra una situazione in chiaroscuro da cui emergono due dati: l’aumento dei pazienti ricoverati, 84, quattro in più, lo zero alla voce decessi. Un dato quest’ultimo che non si presentava da settimane e che ci si augura venga confermato anche nei prossimi giorni, nonostante i malati covid-19 in gravi condizioni in Terapia intensiva siano ancora 10, di cui la metà nati negli anni Sessanta e Settanta.

La campagna vaccinale che ha coinvolto nella prima fase gli ospiti delle Rsa e in quella immediatamente successiva gli ultraottantenni ha permesso di immunizzare le categorie maggiormente a rischio di complicanze. L’età media dei ricoverati si è dunque abbassata nelle ultime settimane e i casi di cittadini positivi al virus che necessitano di cure ospedaliere sono sempre molti. Da venerdì scorso i nuovi ricoveri sono stati 15, cinque al giorno, la metà circa dei dieci e più che si registravano all’inizio di aprile, ma un numero ancora significativo.