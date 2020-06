Covid-19: in Trentino un solo contagio e nessun decesso

domenica, 7 giugno 2020

Trento - Coronavirus, in provincia di Trento zero decessi e un caso positivo. E’ ormai stabile e definita “buona” la situazione Covid-19 in Trentino dove, nelle ultime 24 ore, è stato riscontrato un solo caso positivo mentre i decessi fortunatamente restano a quota zero.

La conferma arrvia dai dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che informa che, anche nelle ultime 24 ore, nell’elenco dei positivi non rientrano ospiti di Rsa né minorenni. Stabile anche la situazione dei ricoveri ospedalieri che rimangono sette, di cui uno in rianimazione a Rovereto (Trento).

E’ elevato anche il numero di tamponi che, nella giornata di ieri, ha sfiorato le 1500 analisi (607 dell’Apss, 323 del Cibio e 552 della Fem per un totale di 1482 tamponi).