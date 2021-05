Covid-19: i ricoverati all’Ospedale Morelli di Sondalo scendono a 65

lunedì, 10 maggio 2021

Sondalo – In una settimana i pazienti covid-19 in cura all’Ospedale Morelli sono passato da 84 a 65, 19 in meno, tornando al dato di inizio marzo, tra la seconda e la terza ondata. Una situazione in costante miglioramento che ha consentito di chiudere uno dei reparti dedicati nel primo padiglione: oggi sono tre, oltre alla Terapia intensiva nel quarto padiglione che ospita otto pazienti in gravi condizioni, la metà dei quali nati negli anni Sessanta e Settanta.

Da venerdì scorso si è passati da 73 a 65 posti letto occupati con otto nuovi ricoveri. Tra sabato e domenica si sono purtroppo registrati altri due decessi, un uomo e una donna, di cui uno nato negli anni Venti e uno negli anni Trenta.