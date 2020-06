domenica, 14 giugno 2020

Trento – Anche la giornata odierna può contare su un rapporto positivo dal fronte della lotta al coronavirus in provincia di Trento. I dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari confermano il trend di queste ultime settimane: un solo caso positivo, nessun decesso, sei ricoveri ospedalieri di cui uno rimane affidato alle terapie intensive. Sempre importante il numero di tamponi: 850 analizzati da Apss, 628 da Cibio e 292 da Fem, per un totale di 1770 test.