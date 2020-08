martedì, 18 agosto 2020

Trento – Ci sono due nuovi positivi da Covid 19 oggi in Trentino. Lo certifica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel rapporto odierno dà conto anche del numero dei ricoveri: in ospedale figurano ora tre pazienti, di cui uno sempre in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 798 tamponi, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.