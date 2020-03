Cimitero di Trento, le modalità di accesso limitate alle camere mortuarie

lunedì, 23 marzo 2020

Trento – Le modalità di accesso al cimitero di Trento sono limitate alle camere mortuarie nei seguenti orari:

orario di apertura al pubblico delle camere mortuarie di via Giusti:

mattino 8.00-12.00

pomeriggio 13.00-18.00

domenica e festivi 8.00-12.00 e 14.00-18.00

L’accesso degli utenti alle Camere mortuarie dell’Ospedale Santa Chiara è invece consentito solo per questioni urgenti e previo appuntamento telefonico (è già affisso in loco il cartello con queste nuove disposizioni e i numeri telefonici di riferimento).

Si segnala che l’ingresso con la rampa alle camere mortuarie di via Giusti è chiuso per cui si accede solo dal cimitero e, se necessario, dall’estremità opposta del corridoio (scale). In caso di necessità, gli utenti con limitate capacità motorie possono avvertire telefonicamente gli addetti cimiteriali per l’apertura ai numeri consueti (0461 884301).