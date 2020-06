Cedegolo: mostra fotografica di Imai Ay “Un uomo, un bosco”

martedì, 16 giugno 2020

Cedegolo - Il bosco della “Casa di Paglia” in località Dardella, nel Comune di Cedegolo (Brescia), ospiterà dal 3 al 5 luglio “Un uomo, un bosco”, mostra fotografica di Imai Ay. L’ingresso è libero. La mostra, presentata dall’Associazione Culturale Designart, rientra nel progetto “La cultura oltre la crisi” promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica ed è curata dall’artista.

Il silenzio, il profumo del bosco, i castagni secolari e l’energia della Concarena e del Pizzo Badile, accompagneranno i 22 scatti in bianco nero. ”L’arte è un punto di partenza per parlare dell’enigma del senso, della ricerca del senso nella vita umana” (John Berger). Imai Ay, negli scatti, vuole raccontare la storia di un uomo che cerca una relazione di intimità nella natura per ritrovare se stesso.

Per raggiungere il bosco della “Casa di Paglia” i visitatori dovranno percorrere la strada statale 42 del Tonale, uscire a Capo di Ponte e proseguire per Paspardo fino all’indicazione Agriturismo Riccio e parcheggiare presso il piazzale dell’Enel dove ci saranno le indicazioni segnaletiche.

Lungo il sentiero che conduce al bosco della “Casa di Paglia”, percorribile a piedi in 30 minuti circa, i visitatori potranno soffermarsi a leggere testi e poesie appese sugli alberi scelte da Andrea Grappoli sul rapporto tra uomo e natura.

L’apertura della mostra avrà luogo venerdì 3 luglio alle 10 e rimarrà aperta con ingresso libero fino a domenica 5 luglio, dalle 10 alle 21.