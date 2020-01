Il canale e-commerce di Cantina Toblino, De Biasi: “Nuove opportunità e richieste soddisfatte celermente”

lunedì, 13 gennaio 2020

Calavino di Sarche – Cantina Toblino apre all’”e-commerce” e avvia un nuovo canale di vendita. Il 2020 segnerà una tappa importante per Cantina Toblino con sede a Sarche di Calavino (Trento), che conta 600 soci e sugli oltre 850 ettari di vitigni produce vini di altissima qualità. Oltre ai canali tradizionali che sono stati avviati e potenziati nel corso degli ultimi anni è stato aperto un canale e-commerce.

Il direttore generale di Cantina Toblino, Carlo De Biasi, e il brand manager Giovanni Brumat hanno svelato le nuove strategie del 2020. “Negli ultimi mesi – spiega Carlo De Biasi – abbiamo partecipato a numerosi eventi sia in Italia che a livello internazionale e la richiesta degli appassionati presenti alle degustazioni è sempre stata quella di poter acquistare i vini con facilità sull’onda dell’emozione che la degustazione trasmette. Non solo, investiamo molto nell’ospitalità in azienda, crediamo sia fondamentale far visitare la cantina ed i vigneti, far degustare i nostri vini in Hosteria Toblino accompagnandoli con i piatti della cucina locale. Tutto questo per farci conoscere e creare quel legame forte con i nostri clienti, appassionati del buon vino e della buona cucina, che ci vengono a trovare sempre più spesso durante le loro vacanze sul Garda o nelle Dolomiti. La tecnologia ci permette oggi di poter continuare a mantenere vivo questo legame, dando loro la possibilità di acquistare i nostri vini anche quando una volta tornati a casa , in Italia o all’estero, vorranno e potranno rivivere le emozioni delle loro vacanze”.

Lo strumento online apre a nuove opportunità per Cantina Toblino. Partendo da questa esigenza Cantina Toblino ha aperto il canale e-commerce (https://shop.toblino.it/) dove i clienti potranno trovare tutti i vini – Classici, Selezioni e Trento Doc – e scegliere il prodotto: dopo aver effettuato l’acquisto parte immediatamente la consegna. Un provider trentino consegnerà rapidamente i prodotti. “Questa scelta – aggiunge Giovanni Brumat – è legata anche al tipo di esigenze della nostra clientela, che sovente avanza richieste da soddisfare in tempi celeri. Cantina Toblino con il canale e-commerce è in grado di rispondere in tempi celeri a livello nazionale alle richieste”.

Info: https://shop.toblino.it/