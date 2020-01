Bolzano: conferenza di Cottarelli a Sparkasse, le modalità di iscrizione

martedì, 14 gennaio 2020

Bolzano – Uno dei massimi esperti di economia, su invito di Sparkasse, interverrà a Bolzano: il professor Carlo Cottarelli sarà relatore a Sparkasse Academy, in via Cassa di Risparmio al civico 16 di Bolzano in una conferenza aperta al pubblico dal titolo: “Prospettive e rischi per l’economia”.

Il rinomato economista esaminerà gli scenari futuri, i possibili sviluppi e le relative ricadute sull’economia a livello mondiale ed europeo. Carlo Cottarelli (nella foto) è Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica e Visiting e professore dell’Università Bocconi. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, ha conseguito il master in Economia presso la London School of Economics. Dopo aver iniziato la sua prima esperienza professionale presso Banca d’Italia, ha lavorato per il Fondo monetario internazionale (FMI) a Washington, nell’ambito del quale ha assunto incarichi di rilievo in diversi dipartimenti. E’ stato Commissario alla spending review, Il 28 maggio 2018 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato con riserva, per la formazione di un governo tecnico provvisorio, tuttavia, tre giorni dopo Cottarelli ha ri nunciato a sua volta “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico”, spianando così la strada per la nascita del Governo Conte.

L’incontro che tratterà dell’attuale tema “Prospettive e rischi per l’economia mondiale ed europea”, sarà moderato da Alberto Faustini, Direttore del quotidiano Alto Adige. L’evento avrà luogo mercoledì 22 gennaio, a partire dalle 17.15 presso la Sparkasse Academy, in via Cassa di Risparmio 16 a Bolzano. L’ingresso è libero, il numero dei posti disponibili è limitato.

È necessaria pertanto l’iscrizione all’evento sul sito www.sparkasse.it entro venerdì 17 gennaio 2020 o fino ad esaurimento posti. Per chi non fosse riuscito ad iscriversi in tempo all’evento, la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming nella sezione dedicata, presente sul sito della banca.