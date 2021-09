Bolzano, Brunico e Merano: cambiano i vertici della Guardia di Finanza

venerdì, 24 settembre 2021

Bolzano – Nelle settimane scorse, il Capitano Giorgia Favaro (Comandante della Compagnia di Bolzano), il Maggiore Fabio Quagliarini (Comandante della Compagnia di Merano) e il Capitano Daniele Rusconi (Comandante della Compagnia di Brunico), hanno lasciato il proprio incarico in quanto trasferiti ad altra sede.

Il comando alla sede di Bolzano, elevato al rango di “Gruppo” in base a una recente revisione organizzativa dei Reparti del Corpo, è stato affidato al Tenente Colonnello Mario Eumeni. 50 anni, sposato, originario della provincia di Roma, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, l’Ufficiale ha maturato una significativa esperienza sia in ambito operativo (ha comandato, tra gli altri, la Compagnia di Montegiordano in provincia di Cosenza, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e la Compagnia di Modena, la Sezione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia) che di staff (è stato Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Regionale Trentino Alto Adige e Capo Ufficio Comando presso il Comando Provinciale di Bolzano).

L’incarico di Comandante della Compagnia di Brunico è stato assunto dal Capitano Giovanni Fullone. 30 anni, sposato, originario di Bari, dopo il corso di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza (dove ha conseguendo la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria), ha svolto attività operativa in qualità di comandante della Sezione Anti Terrorismo Pronto Impiego della Compagnia di Salerno e, successivamente, addestrativa in qualità di Ufficiale istruttore presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, dove è stato anche docente di Diritto Penale, Diritto Processuale Penale e lingua inglese.

Infine, alla guida della Compagnia di Merano si è insediata il Capitano Chiara Menegolo. 29 anni, sposata, originaria della Provincia di Bolzano, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, concorrendo per i posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (livello C1 – ex patentino A di lingua tedesca) e conseguendo la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Al termine del quinquennio addestrativo, nel 2018, è stata assegnata in Trentino dove è stata impiegata quale Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Trento e, successivamente, in qualità di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Trento.

A tutti gli Ufficiali appena insediati, il Comandante Provinciale di Bolzano (Generale di Brigata Gabriele Procucci) ha formulato i più fervidi auguri di buon lavoro.