Boario Terme, che fascino la mostra “Leonardo 3D”. Abondio: “Evento culturale unico per la Valle Camonica”

mercoledì, 28 ottobre 2020

Darfo Boario Terme – Ultima settimana per visitare la spettacolare e attraente mostra “Leonardo 3D” al Centro Congressi di Boario Terme (Brescia). L’evento messo a punto da Paola Abondio, dirigente scolastico IC Darfo 2, con il supporto tecnico ed operativo di Stefano Moni di Pakpobox Europe srl e il coordinamento di PromAzioni360 di Loretta Tabarini fa da richiamo per piccoli e grandi e in questi giorni sono presenti visitatori provenienti non solo dalla Valle Camonica.

L’apertura è fino alle 21 nei giorni feriali, mentre al sabato e domenica si va oltre le 22. E prezzi sono davvero straordinari: l’ingresso di uno studente e di un genitore è di 16 euro complessivi. L’ingresso di uno studente è al costo di 8 euro. La mostra è prodotta da Medartec e dal pluripremiato studio fiorentino Art Media Studio, con la collaborazione di Fratelli Alinari, il più antico archivio di immagini fotografico al mondo.

“Siamo soddisfatti del grande interesse che la mostra ha suscitato in Valle Camonica e in tutto il Nord Italia - racconta Paola Abondio - e la rassegna ha catalizzato l’attenzione di un vasto pubblico, oltre naturalmente alle scuole. Toccanti sono i messaggi che sono stati lasciati dai visitatori”. “Peccato che dal 15 ottobre le scolaresche non possono più visitare la mostra – aggiunge – ma in tanti hanno scelto di raggiungere Boario con i genitori, non mancando all’appuntamento”.

Tanti i commenti scritti sul quaderno delle firme si leggono frasi e commenti entusiasti: “Un’opera geniale in Valle Camonica. Un bel connubio.” (Alessandro); “Vista oggi con il mio nipotino. Bello tutto, la realtà virtuale è impagabile. Volare sui paesaggi del 1400 e del 1500, salire le scalinate dei castelli, entrare nelle sale dipinte… È un’esperienza unica!” (Rosanna); “Bellissima mostra, molto varia, originale e coinvolgente. La stanza in cui le opere sono proiettate sulle pareti è molto emozionante e la musica fa la sua parte. Il viaggio virtuale nel laboratorio di Leonardo è la ciliegina sulla torta. Il personale è molto gentile e disponibile.” (Valentina).

“L’emozione di essere a tu per tu con il Genio. Grazie.” (Elena); “Esperienza multimediale che ripercorre in modo coinvolgente la vita e le opere di Leonardo Da Vinci. Interessanti le ricostruzioni dei modelli di alcune invenzioni. La mostra dà un quadro ampio delle molteplici attività di Leonardo. Assolutamente consigliata!” (Chiara).

I visitatori sono rimasti estasiati dalla mostra che racconta vita e opere del Genio. Il 2 novembre la mostra chiuderà, quindi non c’è tanto tempo da aspettare.

Info e acquisto biglietti online: https://www.leonardodavinci3d.it/it/acquista