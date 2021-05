Arco, Orti comunali: eletto il nuovo comitato di gestione

lunedì, 17 maggio 2021

Arco – Prima assemblea pubblica, nella mattina di sabato 15 maggio al parco Nelson Mandela alle Braile, per i nuovi assegnatari degli orti pubblici, che hanno votato i cinque membri del comitato di gestione, presenti l’assessore Gabriele Andreasi e per l’ufficio ambiente Valeria Gallini.

Il nuovo comitato è composto da Vilma Baroni, Pasquale Iacobucci, Renato Miorelli, Giuseppe Porcaro e Tommaso Saccardo. La nuova designazione si è resa necessaria in conseguenza alla riassegnazione periodica degli orti, avvenuta lo scorso febbraio. Gli orti comunali sono 49 orti, di cui 25 riservati alle persone over 60. L’assemblea si è svolta nel rispetto delle norme anti covid, in particolare in termini di distanziamento, agevolato dagli ampi spazi a disposizione.

“Il comitato di gestione – dice l’assessore Andreasi – è uno strumento che mi pare riuscito, per condividere e interagire, amministrazioni e cittadini, nella gestione di questi luoghi che sono prima di tutto votati alla socializzazione e alla creazione di una rete di rapporti. Già dalla prima assemblea sono uscite idee e segnalazioni, in un bel clima vivace e sereno. Da regolamento, il Comune ha la facoltà, non l’obbligo, di nominare un sesto componente, ma non abbiamo ancora deciso se farlo. Intanto il nuovo comitato di gestione è nato ed è all’opera, e sono certo che farà bene”.

L’assessore Andreasi ha informato tutti gli ortolani di una novità: il progetto di realizzare per tutti gli orti un impianto di irrigazione a goccia.

“Il consorzio irriguo ci ha segnalato un consumo d’acqua importante – spiega Andreasi – e ci ha consigliato l’impianto a goccia, che come si sa consente un risparmio molto rilevante. A noi sembra una iniziativa doverosa, sia per incidere sul consumo d’acqua, bene prezioso per il quale è necessaria la massima attenzione, sia per coerenza con l’impegno ambientale che è una delle caratteristiche distintive di questa amministrazione”.