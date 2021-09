Anche a Mezzocorona e Rovereto la Polizia di Stato ha presentato “Il mio diario”

venerdì, 24 settembre 2021

Rovereto – La Polizia di Stato nei giorni scorsi presso l’Istituto Comprensivo Mezzocorona e l’Istituto Comprensivo Rovereto Nord, ha presentato l’8^ edizione dell’agenda scolastica “il mio diario”, quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all’educazione al rispetto delle regole e alla conoscenza dei valori della Costituzione.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è destinato agli alunni delle classi 4^ degli Istituti Primari di alcune Province italiane selezionate, ogni anno, in base a criteri di alternanza.

L’agenda scolastica, attraverso i supereroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, affronta i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo. Oltre a questi temi, che da anni costituiscono la struttura del diario, l’edizione dedicata all’anno scolastico 2021-2022, affronta gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione ha inserito nella neo-reintrodotta materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. In tale ottica “il mio diario” può rappresentare un utile strumento di supporto alla didattica per insegnanti e genitori.

Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dai bambini che hanno ricevuto le agende scolastiche e che hanno potuto rivolgere diverse domande al personale della Polizia di Stato in modo da soddisfare le curiosità sul tema della legalità.