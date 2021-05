Alto Adige, vaccini Covid per over 50

mercoledì, 5 maggio 2021

Bolzano – La campagna vaccinale contro il Covid procede in Alto Adige. A partire dalle 00.00 di giovedì 6 maggio 2021, anche la fascia d’età più popolosa dell’Alto Adige, quella dei 50-59enni, potrà prenotarsi per il vaccino.

In Alto Adige la coorte di età 50-59 anni comprende circa 84.000 persone che, a partire da domani (6.5.2021), potranno prenotarsi per la vaccinazione contro il Covid. A causa del gran numero di persone appartenenti a questa fascia d’età, il periodo per richiedere una prenotazione è stato esteso a tre settimane. Saranno costantemente aggiunte date per aumentare l’offerta vaccinale.

Tutti coloro che appartengono alle fasce d’età per le quali erano già aperte le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid possono, naturalmente, continuare a prenotarsi.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige consiglia di prenotare l’appuntamento per la vaccinazione preferibilmente online. Tramite il link https://sanibook.sabes.it la prenotazione della data per l’inoculazione del vaccino è possibile 24 ore su 24 e senza tempi d’attesa.

Per tutti coloro che non desiderano o non sono in grado di fare una prenotazione online, è possibile contattare telefonicamente il Centro Unico di Prenotazione Provinciale, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 ai numeri 0471 100999 e 0472 973850.