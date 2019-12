AbC IRIFOR Trentino, Lorenzo Andreatta nuovo presidente: succede a Fernando Cioffi

mercoledì, 18 dicembre 2019

Trento – AbC IRIFOR del Trentino, orfana dello storico presidente Fernando Cioffi, mancato due settimane fa, è già tornata a rimboccarsi le maniche per continuare il cammino avviato da Cioffi stesso, che tanto ha fatto per la nascita e la crescita di questo soggetto che funge da polo di riferimento per la disabilità sensoriale in Trentino, offrendo servizi a ciechi, ipovedenti e sordi.

È Lorenzo Andreatta, consigliere della Cooperativa dal 2014, che, eletto all’unanimità dal consiglio di amministrazione del 17 dicembre, prenderà le redini della Cooperativa, sulle orme anche del pluridecennale rapporto di amicizia e stima reciproca che l’ha unito a Fernando Cioffi. Continuerà dunque un cammino di apertura alla società, consapevole che oltre ai servizi per i disabili sensoriali vadano forniti gli strumenti alla popolazione per accogliere e includere in un’ottica di reciproco arricchimento. Buon lavoro, dunque, al nuovo presidente di AbC IRIFOR.