Vezza d’Oglio, esercitazione notturna del Soccorso alpino in Val Paghera

sabato, 31 dicembre 2022

Vezza d’Oglio – Esercitazione notturna del Soccorso alpino in Alta Valle Camonica. In pieno inverno, le ore di luce a disposizione sono ridotte e quindi capita spesso che i tecnici debbano operare quando è già buio e in un contesto complesso. Ieri sera la Stazione di Temù del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, ha effettuato una prova di mezzi in notturna in località Val Paghera, nel territorio del comune di Vezza d’Oglio. È una zona assai frequentata per la sua bellezza da molti escursionisti, sportivi e turisti, sia durante l’inverno, sia in estate.

La prova è un tipo di attività che consente ai soccorritori di acquisire specifiche capacità di lavoro e di movimentazione in un ambiente molto difficile e anche di essere sempre allenati, attraverso una preparazione costante e il mantenimento continuo delle competenze già acquisite. Inoltre, queste esercitazioni sono efficaci anche perché svolte in posti, orari e periodi in cui sono molto probabili richieste di soccorso in zona o che riguardano proprio l’ambito che stanno affrontando.

Fare parte del Soccorso alpino significa impegnarsi in continuazione per garantire in ogni momento un servizio di eccellenza per la comunità, per chi vive in montagna, per chi la ama e la frequenta e per i cittadini in senso più ampio: è il fine principale per cui il Corpo è nato, essere presenti quando qualcuno è in difficoltà o ha bisogno di aiuto.