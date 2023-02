Vento e alte temperature, niente “caspole”: stasera camminata e divertimento a Vezza d’Oglio

sabato, 4 febbraio 2023

Vezza d’Oglio – Vento e alte temperature non consentono il regolare svolgimento della Caspolada al Chiaro di Luna in Alta Valle Camonica. L’evento, previsto per stasera, si trasformerà così in Camminata al Chiaro di Luna, senza ausilio delle “caspole”. Le temperature anomale degli ultimi giorni hanno infatti contribuito allo scioglimento della neve sul percorso. L’organizzazione garantirà l’accesso a tutti i servizi per trascorrere una serata all’insegna del divertimento tra le montagne di Vezza d’Oglio.