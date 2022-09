Valorizzare il patrimonio boschivo delle valli: le proposte del candidato Pd Pier Luigi Mottinelli

venerdì, 23 settembre 2022

Esine – Pier Luigi Mottinelli, candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia, lancia una proposta forte per la montagna e la valorizzazione del patrimonio boschivo e filiera bosco legna.

“Le risorse per uno sviluppo concreto della montagna sono infinite – spiega -: nel corso degli anni sono state attuate numerose iniziative a livello politico, amministrativo e tecnico, nella consapevolezza che l’esteso patrimonio boschivo delle valli, se gestito correttamente sotto il profilo selvicolturale, è in grado di garantire non solo occupazione ma anche un miglioramento sotto il profilo idrogeologico, naturalistico e paesaggistico, in modo tale da aumentare la sicurezza dei nostri versanti e da migliorare l’attrattività per i turisti”. “Borno – prosegue Mottinelli – con il progetto “Bosco-Legno-Energia Altopiano del Sole”, ne è l’esempio tangibile con il progetto di una piattaforma per la prima lavorazione dei #tronchi da destinare alle segherie e per la gestione degli scarti a favore del fabbisogno energetico locale”.

“Tutto ciò è molto altro per preservare questo ricchezza che è il bosco è reso possibile grazie all’operato costante dei Consorzi Forestali che rappresentano strumenti imprescindibili di gestione e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e che quotidianamente pianificano le loro azioni che hanno come obiettivo primario l’implementazione e lo sviluppo della filiera per valorizzare il patrimonio forestale ed impiegare ai fini energetici le biomasse, al fine di rendere sostenibile la gestione forestale e trarne benefici economici ed occupazionali – conclude Mottinelli – E’ da questi presupposti e dal confronto con le imprese forestali e le segherie locali che è nato un ulteriore progetto territoriale tra i consorzi che punta su un impianto di pellettizzazione, il PizzoCamino su un centro di deposito e selezione del materiale, il PizzoBadile su un impianto di essiccazione, quello della BassaValle su un progetto legato al castagno, i DueParchi sullo sviluppo industriale della segheria Legno vivo”.

Messaggio elettorale a pagamento – Soggetto politico committente: Teresa Federici