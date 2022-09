Valli e laghi: le proposte di Pier Luigi Mottinelli per il turismo bresciano

lunedì, 19 settembre 2022

Idro – Le proposte di Pier Luigi Mottinelli, candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia, sul turismo alberghiero e ricettivo. Il territorio bresciano vanta tre bellissimi laghi, Iseo, Garda e Idro, che come perle preziose sono incastonate tra valli e montagne.

“I nostri laghi sono sì conosciuti a livello internazionale ma oggi necessitano sempre più di destagionalizzare la loro proposta – sostiene Pier Luigi Mottinelli -. Voglio lavorare al fine di dare a questi luoghi incantati ulteriori opportunità di crescita turistica. Per fare ciò bisogna operare su due drive di sviluppo: l’accoglienza e la promozione. Nell’accoglienza conta il metodo di lavoro e le competenze applicate: è indispensabile favorire l’organizzazione e il coordinamento delle offerte turistiche sul nostro territorio che deve rappresentare il punto di forza unico per le nostre destinazioni turistiche, individuando percorsi tematici che abbiano le caratteristiche di offrire ai visitatori un offerta unica e vincente”.

“Si è constatato che il turismo alberghiero e ricettivo è caratterizzato da soggiorni brevi dovuti anche alla brevità della stagione per le località lacustri e non solo – è la proposta di Pier Luigi Mottinelli -. Per ovviare a ciò bisogna creare dei servizi ed attività aggiuntive coinvolgendo i territori limitrofi: valli, montagne, borghi, stazioni sciistiche e termali facendo leva sulle loro peculiarità storico, culturali, naturali, ed enogastronomiche al fine di aggiungere esperienze e proposte atte ad allungare la stagionalità. In questo modo la promozione, vantando una più vasta area di opportunità e di territorio, potrà implementare un sistema per promo-commercializzare pacchetti di esperienze turistiche per rispondere alle sempre maggiori richieste di vacanze dinamiche e meno statiche provenienti soprattutto dall’estero”

