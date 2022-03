Valle Camonica: operazione antibracconaggio, due denunciati

lunedì, 14 marzo 2022

Paisco Loveno – Operazione antibracconaggio in Valle Camonica: due denunciati dalla Polizia provinciale.

Nel tardo pomeriggio di ieri due pattuglie di agenti della Polizia Provinciale di Valle Camonica hanno portato a termine un’operazione antibracconaggio.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di alcuni spari e colpi di carabina uditi a monte dell’abitato di Paisco Loveno (Brescia) e gli agenti hanno, quindi, predisposto due distinti posti di blocco. L’intuizione degli uomini della provinciale non ha tardato a dare i primi riscontri allorquando, sul primo appostamento, gli agenti hanno intercettato tre uomini con zaini in spalla: alla vista dei poliziotti i tre hanno abbandonato tutto e si sono dati alla fuga. Uno dei fuggitivi, tuttavia, è stato riconosciuto e questo ha permesso al secondo equipaggio di fermare, a valle, un veicolo con a bordo uno dei bracconieri. Un secondo è stato rinvenuto nascosto sotto un albero con fucile, proiettili e binocoli, mentre il terzo uomo è ancora oggetto di indagini. Negli zaini abbandonati in tutta fretta gli agenti hanno rinvenuto tre teste di camoscio e pezzi di carne disossata (nella foto). Tutta l’attrezzatura, le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro.

Vari i reati di cui dovranno rispondere i tre camuni tra cui caccia in periodo di divieto generale, uso di arma da caccia con porto d’armi ad uso sportivo, furto aggravato. I due bracconieri identificati sono stati denunciati. Le indagini proseguono per identificare il terzo bracconiere.