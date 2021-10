Valle Camonica, gli ospedali restano Covid-free. Terza dose di vaccino, in Lombardia aprono le prenotazioni per over 80

venerdì, 1 ottobre 2021

Esine – Gli ospedali di Esine e di Edolo restano Covid-free. A fini preventivi e di contenimento del numero di presenti nelle stanze di degenza, la facoltà di accesso è limitata ad un visitatore per ogni degente, munito di Green Pass, escludendosi la presenza contemporanea di più persone per ricoverato.

Nell’ASST, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità, a seguito di un articolato confronto con le Organizzazioni Sindacali, la scorsa settimana si è provveduto ad assegnare 53 incarichi di funzione ad altrettante figure professionali dell’Azienda che svolgono un compito di coordinamento organizzativo volto al perseguimento di obiettivi specifici: tale nomina si inserisce nel quadro complessivo della continua ricerca di valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda, stimolo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Con riferimento all’attività vaccinale anti-COVID-19, prosegue la campagna di vaccinazione massiva presso i Centri Hub di Darfo – Centro Congressi e Edolo – ex Convitto BIM. Attualmente sono previste circa 300 somministrazioni giornaliere, fra prime, seconde e terze dosi. Dal 12 aprile, data di avvio dell’attività vaccinale sui centri massivi, sono stati vaccinati presso gli stessi 65.613 utenti con prima dose e 59.534 con seconda dose tra over80, 12-79enni e soggetti con comorbidità, disabili (inclusi caregivers) e soggetti estremamente vulnerabili del territorio camuno-sebino.

Le prime dosi sono garantite, previa prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia, presso il Centro Congressi di Darfo Boario Terme, che è aperto nella fascia oraria 8-14, mentre il Centro di Edolo ex Bim sarà operativo dal 6 all’8 ottobre con gli stessi orari.

La prenotazione per la terza somministrazione è attiva dal 20 settembre tramite il portale di Regione Lombardia. Da sabato 2 ottobre le prenotazioni di quest’ultima saranno accessibili anche alle persone Over 80, oltre che alle categorie precedentemente indicate.

Grazie ai punti cassa automatici installati presso gli Ospedali di Edolo (Pronto Soccorso) ed Esine (Pronto Soccorso e Centro Unico di Prenotazione) è possibile effettuare i pagamenti delle prestazioni di pronto soccorso (codici bianchi) e di prestazioni sanitarie già prenotate (esclusi esami di radiologia e laboratorio) in maniera semplice e veloce, con bancomat o carta di credito. Questo metodo di pagamento, che si intende estendere installando altre postazioni presso le strutture dell’ASST della Valcamonica, permette all’utente di non fare code alle casse, evitando anche il rischio di assembramento.

PRENOTAZIONI IN LOMBARDIA

Partiranno domenica 3 ottobre le prenotazioni per la terza dose ‘booster’, rivolta ai circa 710.000 cittadini lombardi over 80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario.

Per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante ‘Terza dose – Cittadini con età maggiore di 80 anni’. Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.

Le somministrazioni cominceranno lunedì 4 ottobre nei 55 Centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio lombardo. Sempre entro il mese di ottobre partiranno anche le somministrazioni nei presidi residenziali per anziani e nelle farmacie.

CONTINUANO SOMMINISTRAZIONI DOSE ADDIZIONALE A TRAPIANTATI E IMMUNOCOMPROMESSI – Continuano, intanto, le somministrazioni di dose addizionale di vaccino anti-Covid per i soggetti con le patologie indicate dal ministero della Salute vale a dire trapiantati e immunocompromessi.

Sul sito www.regione.lombardia.it sono riportate le aree di patologia (che possono essere verificate anche con il proprio medico/pediatra o specialista) che prevedono la somministrazione della dose addizionale.

Queste persone possono prenotare in autonomia accedendo alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccando sul pulsante ‘Terza dose – Cittadini trapiantati e immunocompromessi’.

DOSE ADDIZIONALE E DOSE ‘BOOSTER’ – Secondo le indicazioni ministeriali, la terza dose di vaccino è prevista in due casi:

– come dose addizionale, per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria nelle persone che, per patologia o per terapia, potrebbero avere una minor risposta immunitaria alle prime due dosi di vaccino. La somministrazione della dose addizionale in favore di questa categoria di soggetti è partita il 20 settembre.

– come dose di richiamo o ‘booster’ con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria. Questa è destinata alle persone a maggior rischio di sviluppare malattia grave per condizioni di fragilità, come i grandi anziani. Richiami al via dal 4 ottobre per i cittadini di età maggiore di 80 anni.