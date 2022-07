Valle Camonica: finanziati cinque progetti della Fondazione Comunità Bresciana

mercoledì, 27 luglio 2022

Breno – La Fondazione della Comunità Bresciana ha svelato gli esiti dei bandi Sociale, Patrimonio e Istruzione, con 68 progetti preselezionati e contributi per oltre 900mila euro.

SOCIALE, PATRIMONIO E ISTRUZIONE: sono questi gli ambiti di riferimento dei tre bandi emanati nelle scorse settimane da Fondazione della Comunità Bresciana e che ora, in seguito alla valutazione operata dalle commissioni, giungono a compimento.

Fondazione della Comunità Bresciana si conferma così nel proprio ruolo di intermediario di moderna filantropia e motore di cambiamento sociale, mettendo a disposizione del territorio un concreto sostegno economico per la realizzazione di progetti in grado, da un lato, di intercettare bisogni ed emergenze e, dall’altro, di sostenere soluzioni innovative che guardino al breve ma anche al lungo periodo.

Tutti e tre i bandi sono a raccolta erogazione, pertanto le organizzazioni preselezionate dovranno raccogliere – entro giovedì 27 ottobre – donazioni che attestino il diretto coinvolgimento del territorio al fine di essere definitivamente ammesse tra gli assegnatari. I progetti finanziati dovranno raccogliere donazioni secondo gli importi consultabili sul sito di Fondazione della Comunità Bresciana.

BANDO SOCIALE – E’ stato rivolto a progetti di inserimento abitativo indirizzati a soggetti particolarmente fragili, progetti di attivazione della comunità che favoriscano la coesione sociale e lo scambio tra famiglie, progetti volti al contrasto del disagio psicologico adolescenziale e giovanile acuito anche dalla pandemia di Covid-19, progetti volti a contrastare violenze domestiche, nuove dipendenze, forme di bullismo, malattie sessualmente trasmissibili, abuso di alcol e di stupefacenti ed infine progetti volti a dare sollievo a famiglie con a carico persone svantaggiate. Il Bando ha visto presentare quest’anno 44 progetti dei quali 37 preselezionati. Il valore totale ammonta a circa 1.350.000 euro. I contributi della Fondazione su questo bando ammontano a 536.127 euro.

In Valle Camonica sono stati finanziati i progetti presentati da:

Arcobaleno SCS Onlus RETI DI INCLUSIONE BRENO costo 29.260 euro (contributo FCB 14.630 euro)

Sol.Co. Camunia S.C.S.C. Onlus Una montagna per tutti, sul sentiero di Carlo Magno

Angolo Terme, Berzo Demo, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Cevo, Cividate Camuno, Darfo Boario Terme, Edolo, Gianico, Malegno, Malonno, Monno, Sonico, Vezza d’Oglio e Vione – costo 20.272 euro (contributo FCB 10.000 euro)

Assolo società cooperativa Onlus Porta Aperta per gli adolescenti: SOS Assolo Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Esine, Piancogno – costo 14.048 euro (contributo FCB 7.024,00 euro)

BANDO PATRIMONIO – Per quanto riguarda il bando per la tutela, promozione, e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale sono stati presentati 12 progetti, 9 quelli preselezionati. Il loro valore totale è di circa 265.000 euro, i contributi da parte della Fondazione ammontano a 131.872 euro.

In Valle Camonica è stato finanziato il progetto:

Parrocchia di S. Giacomo Maggiore – Restauro della chiesa del Patrocinio di Maria Vergine a Novelle di Sellero

costo 19.090 euro (contributo FCB 9.545 euro)

BANDO ISTRUZIONE – che ha inteso sostenere attività di “dopo scuola”, azioni mirate per l’integrazione scolastica di studenti stranieri, percorsi innovativi in grado di incentivare l’approfondimento delle materie scientifiche, progetti di alta formazione che favoriscano interventi di eccellenza formativa all’interno degli istituti scolastici e promuoverà il sostegno professionale in orario scolastico a studenti in difficoltà per condizioni fisiche e/o mentali – sono stati presentati 36 progetti, 22 quelli preselezionati. Il loro valore totale è di circa 541mila euro, i contributi della Fondazione ammontano a 232.918 euro.

In Valle Camonica è stato finanziato il progetto:

Fondazione Giuseppe Tovini – DIGITAL HOMEWORK “EFFEUOLIVELLI” Valle Camonica – costo 14.644 euro (contributo FCB 7.322 euro).