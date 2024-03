UniMont e Regione Lombardia: un accordo per la Valorizzazione dei Territori Montani

martedì, 12 marzo 2024

Edolo (Brescia) – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera con l’obiettivo di sostenere e promuovere la conoscenza dei corsi di Laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” e di Laurea magistrale internazionale in “Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas“, nonché del polo UniMont dell’Università degli Studi di Milano.

A distanza di 26 anni dalla fondazione del polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia entra a far parte del partenariato conferendo a tale accordo una dimensione sovralocale.

ACCORDO

Il patto prevede uno schema di accordo quinquennale tra la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, il Comune di Edolo, l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e l’Università degli Studi di Milano e ha l’obiettivo di sostenere e promuovere la conoscenza dei corsi di Laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” e di Laurea Magistrale internazionale in “Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas” e del polo UNIMONT.

Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT della Statale di Milano, al riguardo sottolinea che “Il segnale dato dalla Regione Lombardia con l’adesione all’accordo tra gli enti e l’Università Statale, in vigore da 26 anni e che ha dato origine all’esperienza di UNIMONT, rappresenta un passo significativo. L’adesione della Regione Lombardia segna l’ingresso di un livello sovralocale confermando il valore dell’approccio di UNIMONT che non solo si concentra sulle montagne lombarde, ma anche su quelle nazionali e internazionali. La partecipazione attiva ai principali tavoli di lavoro internazionali e l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale internazionale in “Valorizzazione e Sviluppo Sostenibile delle Aree Montane” sono ulteriori dimostrazioni di questo impegno“.