Una panchina rossa collocata in piazza Venturini a Corteno Golgi

domenica, 27 novembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – E’ stata inaugurata in piazza Venturini a Corteno Golgi (Brescia) la panchina rossa. L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale di Corteno Golgi in collaborazione con la Pro loco. “Abbiamo deciso di aderire al progetto panchine rosse come messaggio forte per l’eliminazione della violenza sulle donne”, ha spiegato il sindaco Ilario Sabbadini.

Il primo cittadino ha ringraziato tutte le persone che hanno ideato e portato avanti il progetto, in particolare i consiglieri comunali Stella Pedrazzi ed Eleonora Bianchi, quindi Greta e Ramona Taddei, presidente della Pro loco. La panchina rossa collocata in piazza Venturini è stata realizzata dall’artista di Santicolo Dario Albertoni, noto come Cocco, utilizzando il legno del paese camuno.

Panchine rosse è un progetto, movimento internazionale simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, e in Italia sta crescendo e adesso quella panchina rossa collocata nella centralissima piazza di Corteno Golgi fa riflettere e lancia un messaggio chiaro: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le altre”.