Polisportiva Disabili Valcamonica, una grande festa del nuoto per i 30 anni

domenica, 18 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Dopo il calcio, il nuoto è stato il protagonista dei 30 anni di fondazione della Polisportiva Disabili Valcamonica. Infatti presso la Piscina Comunale di Darfo Boario Terme un meeting di nuoto in memoria di Aldo Franceschetti, sin dagli inizi grande amico rotariano della Polisportiva e vero mentore dell’atleta Giuseppe Romele, ha visto coinvolti oltre una trentina di atleti tesserati per le ‘New Waves’ della società di Gigliola Frassa, delle Aole di Brescia e della PHB Bergamo.

Il Meeting non aveva un vero e proprio valore agonistico ma essenzialmente ludico e promozionale (anche se alcune prestazioni degli atleti della PHB Bergamo sono stati di notevole spessore tecnico), e, dopo un solenne e partecipato inno di Mameli, si sono disputate tutte le gare tradizionali del nuoto, maschile e femminile, con staffette stile libero e miste, e gare in tutti gli stili classici, dallo stile libero alla rana, al delfino al dorso.

Il tutto con una notevole partecipazione di pubblico e alla presenza della presidente del Rotary Iseo – Darfo – Lovere Nicoletta Castellani, e del presidente onorario del Panathlon Club Vallecamonica Roberto Gheza. Al termine della manifestazione, i doverosi ringraziamenti ai gestori della piscina, ai bagnini presenti, a tutti i tecnici e dirigenti delle società, e una medaglia ricordo per tutti gli atleti, premiati dalla presidente Polisportiva Gigliola Frassa, dalla presidente del Rotary Darfo – Iseo – Lovere Nicoletta Castellani e da Andrea Franceschetti, figlio di Aldo. A tutti gli atleti è stato consegnato anche un libro a fumetti scritto da Alberto Dalla Valle, che descrive il mondo del nuoto paralimpico. Infine una notizia per il futuro del nuoto: grazie alla presenza di Stefano Piccinini, responsabile del settore nuoto della FISDIR Lombardia, che ha visionato l’intera struttura comunale, la piscina darfensa potrebbe diventare il luogo ideale per una delle tappe della Nord Cup, manifestazione di nuoto che coinvolge numerose società sportive del nord Italia. Un’altra buona notizia per le attività sportive della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Le iniziative per ricordare i 30 anni di attività proseguono poi con queste manifestazioni

VOLO – InVolo senza barriere, organizzata dall’Iseo Lake Airfield e Centro Volo Nord, a partire dalle 9,30 sarà l’iniziativa che domenica 25 settembre accoglierà gli atleti disabili presso l’Avio Superficie Iseo Lakeairfield di Costa Volpino per provare l’ebbrezza del volo con i velivoli messi a disposizione dagli organizzatori.

ATLETICA LEGGERA – Sabato 1° ottobre a partire dalle ore 9,30 presso lo Stadio Comunale di Darfo Boario Terme la 30esima edizione del Meeting di Atletica Leggera in ricordo di Giulietta e Bruna Bassanesi.

TENNIS IN CARROZZINA – Sabato 15 e domenica 16 ottobre prima a Cividate Camuno alle ore 9,30 in ricordo di Giovanni Gheza, padre del socio fondatore Roberto Gheza, e nel pomeriggio a Lovere in ricordo di Vittorio Fusarri si terrà un torneo di Tennis in Carrozzina che coinvolgerà numerosi tennisti provenienti da tutta la Lombardia.