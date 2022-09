Un milione e 800mila euro per i lavori al Meneghini di Edolo

martedì, 6 settembre 2022

Edolo (An. Pa.) – Un milione e 800mila euro sono stati destinati per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell‘istituto “Meneghini” di Edolo (Brescia). Oggi – nella sede dell’istituto edolese si è svolto l’incontro tra il dirigente scolastico Raffaella Zanardini, il sindaco Luca Masneri, il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi, il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica e istruzione Filippo Ferrari, e il dirigente provinciale Gian Maria Mazzola, dove è stato tracciato il punto sui lavori.

GLI INTERVENTI – Il “Meneghini” è composto da diversi corpi di fabbrica: i due corpi principali, posti in lato Nord, sono occupati dalle aule ai piani primo e secondo e dalla direzione didattica al piano terra, i corpi posti in lato Sud sono occupati al piano seminterrato dai laboratori e dalla palestra ed al piano terra dall’aula magna, vi è inoltre un ulteriore fabbricato di

modeste dimensioni posto in lato Sud, ai margini del campo sportivo, ove trovano posto gli spogliatoi a servizio della limitrofa palestra con struttura geodetica di copertura.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti in progetto sono: sostituzione delle linee di distribuzione dell’impianto di riscaldamento, sostituzione aerotermi e termoconvettori, riqualificazione dell’impianto a ventilazione meccanica controllata, sostituzione serramenti e integrazione frangisole, riqualificazione delle scale esterne e dei vialetti pedonali, riqualificazione laboratori, riqualificazione spogliatoi e palestra geodetica, riqualificazione scale interne e riqualificazione portici. Inoltre in aula magna è prevista la sostituzione dell’unità termoventilante.

I COSTI – Per la realizzazione dell’intervento sono coinvolti la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica e il Comune di Edolo: la Provincia di Brescia, come annunciato dal presidente Samuele Alghisi,, si impegna a compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi per l’importo di 1.500.000 euro, mentre la Comunità Montana con il presidente Sandro Bonomelli e il Comune di Edolo con il sindaco Luca Masneri, hanno annunciato una partecipazione finanziaria a testa di 150mila euro.

