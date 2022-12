Sport e inclusione al Meneghini di Edolo: l’esperienza di quattro atleti

martedì, 20 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Esperienze a confronto con quattro atleti paralimpici che all’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) hanno raccontato la loro storia, le loro difficoltà e le loro imprese in campo sportivo tutto finalizzato all’inclusione.

I quattro atleti – Davide Bendotti, Mario Gabossi, Giuseppe Romele e Cristian Toninelli – sono saliti in cattedra nella giornata di ieri e incontrato gli studenti del liceo scientifico sportivo e delle classi seconde di tutti gli indirizzi del “Meneghini”.

La professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del Meneghini, ha introdotto il convegno “Sport e inclusione”, presentato i quattro atleti e il moderatore Mauro Bernardi, maestro di sci. Quindi Davide Bendotti, Mario Gabossi, Giuseppe Romele, Cristian Toninelli hanno raccontato la loro attività a livello sportivo, con gare a ogni livello e le medaglie conquistate alle Paralimpiadi, Coppa del Mondo e Mondiali.

Un momento importante è stato per Mario Gabossi che si è diplomato al Meneghini nel 2021 e ai primi di dicembre ha vinto il Mondiale di ginnastica artistica – disciplina All Round” a Ponte di Legno, mentre Giuseppe Romele, Davide Bendotti e Cristian Toninelli si sono fatti valere in gara internazionali negli ultimi mesi.

Gli studenti hanno seguito con grande attenzione ai quattro interventi e al termine posto domande agli atleti. Una targa è stata donata a Mario Gabossi per il recente successo al Mondiale a Ponte di Legno.

“E’ stata una lezione speciale per gli studenti del nostro istituto che si sono avvicinati a quattro esperienze di inclusione nello sport”, ha concluso la professoressa Raffaella Zanardini.