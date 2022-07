Sonico, oggi il festival di clownerie e spettacoli con GirovagArte

sabato, 23 luglio 2022

Sonico – E’ iniziata ieri sera l‘edizione 2022 di GirovagArte a Sonico (Brescia). Dopo due anni di stop per la pandemia, il festival di clownerie, giocoleria e arte circense torna di scena a Sonico oggi, l’anteprima ieri sera a Rino di Sonico.

GirovagArte, la strada dà spettacolo, il festival internazionale di clownerie, giocoleria e arte circense: appuntamento come sempre nel centro storico del paese alle porte dell’Alta Valle Camonica, che per l’occasione torna ad animarsi, offrendo un susseguirsi di spettacoli che vedrà protagonisti artisti di strada provenienti da tutta Europa.

L’evento è stato ideato e organizzato dalla Pro loco di Sonico e nel corso degli anni la manifestazione è diventata in dieci anni e a pieno titolo una delle proposte di punta dell’estate camuna. Ci saranno performances esilaranti, mirabolanti evoluzioni mozzafiato in sospensione aerea, spettacoli di fuoco e sketch di clownerie e di grande coinvolgimento di pubblico già a partire dalle 17 efino a tarda notte, per un totale di oltre 30 show.

Per l’occasione Sonico si trasformerà come ormai da tradizione in un vero e proprio circo a cielo aperto; una grande festa dell’arte teatrale e di tante discipline dello spettacolo di strada, con professionisti tutti rigorosamente selezionati dalla Pro loco, che anche quest’anno punta a stupire grandi e piccini con una proposta che è molto di più di un semplice, si fa per dire, busker festival.

GirovagArte è infatti anche musica e dimostrazioni dal vivo dei più disparati linguaggi artistici, a corollario di una rassegna di grande impatto scenico, in un condensato di fascino e magia che va oltre l’immaginazione. GirovagArte ha offerto ieri sera un assaggio del festival vero e proprio nell’anteprima a Rino di Sonico.

Il festival, che nell’ultima edizione pre-Covid ha visto la partecipazione di circa 5mila visitatori, beneficia del patrocinio e del contributo dell’Amministrazione comunale di Sonico, oltre che di due importanti realtà presenti sul territorio e da anni sostengono la manifestazione.