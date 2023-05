Sonico: in Val Malga un’installazione ricorderà la tempesta Vaia

mercoledì, 31 maggio 2023

Sonico (Brescia) – Il 28 ottobre 2018 è passato alla storia per la Tempesta Vaia, che in poche ore ha devastato interi territori, tra questi la Val Malga che cambiò volto. “Una calamità diffusa in più Comuni della Valle Camonica e che deve rimanere nella memoria di tutti“, sostiene il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini, che in questi anni ha lavorato per il ripristino delle aree devastate.

Ora l’Amministrazione comunale di Sonico intende ricordare l’evento disastroso del 28 ottobre 2018 della Tempesta Vaia con un’installazione in località Val Malga – tornante di “Fontana Boi” – e un messaggio: “Ogni catastrofe porta con sé il seme di una nuova rinascita“.

L’inaugurazione della targa è in programma sabato 24 giugno in località “Fontana Boi“: alle 10.45 inizio cerimonia, ore 11 svelatura targa con il saluto del sindaco Gian Battista Pasquini e le autorità presenti.