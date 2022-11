Rubano a un’anziana, due arresti dei carabinieri di Brescia

venerdì, 18 novembre 2022

Merate – Rubano a un’anziana, arrestati dai carabinieri. I carabinieri del Norm della Compagnia di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato due persone, per furto aggravato ai danni di un’anziana donna di 99 anni. Gli stessi qualificatisi come volontari della Caritas, dopo essere entrati all’interno dell’appartamento della signora le sottraevano una somma di denaro pari a circa 1200 euro dandosi poi alla fuga a bordo di un furgone. Venivano immediatamente inseguiti, intercettati e bloccati dai Carabinieri, i quali, grazie al tempestivo intervento, arrestavano i malintenzionati e restituivano il denaro alla anziana donna.

La vicenda si è conclusa oggi con la condanna degli autori del reato e la sottoposizione degli stessi alla misura degli arresti domiciliari.