Risultati Elezioni Comunali 2021, i primi dati sull’affluenza nelle province di Sondrio e Brescia

domenica, 3 ottobre 2021

Incudine – Seggi aperti alle 7 per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le supplettive della Camera e per le regionali in Calabria.

Interessati 12.147.040 elettori: oggi seggi aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. L’affluenza alle urne alle ore 12 di oggi va attestandosi al 12,88%, in netto calo rispetto al 18,65% della tornata precedente nel 2016 quando si votò in un solo giorno.

Di seguito i dati nei Comuni interessati nelle province di Sondrio e Brescia.

Comune – Affluenza alle ore 12 – tornata precedente ore 12

PROVINCIA DI SONDRIO 9 Comuni 11,23 20,02

ARDENNO 14,53 21,31

BORMIO 9,75 15,26

DAZIO 17,28 28,83

LIVIGNO 8,04 20,52

MANTELLO 12,56 28,50

MELLO 18,72 28,59

RASURA 8,88 14,72

VILLA DI CHIAVENNA 14,95 20,95

VILLA DI TIRANO 10,19 18,11

PROVINCIA DI BRESCIA 26 Comuni 16,57% (tornata precedente 24,13%)

ANFO 22,56 34,35

ARTOGNE 18,55 26,36

AZZANO MELLA 20,61 25,92

BAGNOLO MELLA 19,15 24,26

BOVEGNO 16,13 30,37

CASTEL MELLA 14,69 20,76

CAZZAGO SAN MARTINO 16,86 22,21

COLLEBEATO 15,60 21,68

COLLIO 10,79 35,30

ESINE 13,97 24,66

FLERO 14,26 21,63

GAMBARA 19,57 27,96

INCUDINE 13,95 16,98

ISORELLA 17,24 24,73

LOSINE 19,57 28,17

MONIGA DEL GARDA 17,28 23,97

MONTIRONE 18,75 28,49

NAVE 16,29 22,57

ONO SAN PIETRO 15,47 25,93

OSSIMO 21,63 25,19

PIAN CAMUNO 18,69 26,68

POLPENAZZE DEL GARDA 14,31 23,47

PONCARALE 13,62 22,11

PONTOGLIO 17,06 23,66

RODENGO SAIANO 14,57 23,84

TORBOLE CASAGLIA 18,88 25,03