Risultati Elezioni Comunali 2021, i dati dell’affluenza nelle province di Brescia e Sondrio

lunedì, 4 ottobre 2021

Ono San Pietro – Chiuse le urne, la tornata delle Elezioni Amministrative va in archivio, almeno per quanto riguarda il primo turno. 26 Comuni al voto della provincia di Brescia, di cui 7 in Valle Camonica, mentre sono 9 le realtà al voto in provincia di Sondrio, la maggioranza delle quali con un unico candidato.

Risultati Elezioni Comunali 2021

Di seguito i dati definitivi sull’affluenza aggiornata alle ore 15 di lunedì 4 ottobre 2021.

PROVINCIA DI SONDRIO 9 Comuni su 9 53,16% (precedente 65,58)

ARDENNO 63,37 (64,60) Candidati sindaco Laura Bonat e Fabio Scenini

BORMIO 48,53% (58,12) Candidato sindaco Silvia Cavazzi

DAZIO 67,65% (81,63) Candidato sindaco Antonio Cazzaniga

LIVIGNO 53,26% (73,57) Candidato sindaco Remo Galli

MANTELLO 45,68% (75,20) Candidato sindaco Giacomo Bonetti

MELLO 65,47% (70,20) Candidati sindaco Graziano Pellegatta e Marco Scamoni

RASURA 60,20% (65,89) Candidato sindaco Diego Rava

VILLA DI CHIAVENNA 58,38% (62,75) Candidati sindaco Massimiliano Tam, Umberto Larizza e Giuseppe Pedrini

VILLA DI TIRANO 40,68% (58,50) Candidato sindaco Franco Marantelli Colombin

PROVINCIA DI BRESCIA 26 Comuni su 26 63,45% (precedente 71,81)

ANFO 75,38% (81,17)

ARTOGNE 74,52% (76,00)

AZZANO MELLA 70,18% (77,75)

BAGNOLO MELLA 68,49% (74,00)

BOVEGNO 68,81% (75,82)

CASTEL MELLA 59,28% (67,73)

CAZZAGO SAN MARTINO 64,24% (63,67)

COLLEBEATO 61,94% (71,19)

COLLIO 56,71 (82,19)

ESINE 59,01 (71,15)

FLERO 57,84 (68,51)

GAMBARA 69,16 (76,99)

INCUDINE 74,42% (58,76)

ISORELLA 69,60 (76,03)

LOSINE 76,51% (81,53)

MONIGA DEL GARDA 56,45% (68,62)

MONTIRONE 68,40 (74,94)

NAVE 61,07 (69,99)

ONO SAN PIETRO 66,43% (72,87)

OSSIMO 67,80% (65,69)

PIAN CAMUNO 71,30% (75,07)

POLPENAZZE DEL GARDA 47,76 (65,62)

PONCARALE 54,69 (71,97)

PONTOGLIO 64,36 (74,33)

RODENGO SAIANO 61,99 (74,15)

TORBOLE CASAGLIA 64,72 (74,67)