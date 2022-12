Rischio idrogeologico, i finanziamenti in Valle Camonica e Valtellina

venerdì, 16 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Edolo, Bienno, Corteno Golgi, Breno, Ono San Pietro e Cerveno in provincia di Brescia, 34 località in provincia di Sondrio: sono questi alcuni dei beneficiari dei finanziamenti in Lombardia contro il rischio idrogeologico.

Dal Pnrr 74 milioni di euro per 122 interventi contro il rischio idrogeologico e a difesa del suolo in Lombardia. È l’esito dell’accordo stipulato tra il Dipartimento di Protezione civile e Regione Lombardia, approvato nell’odierna seduta di Giunta, su proposta dell’Assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni; il provvedimento è relativo alle misure necessarie a seguito degli eventi calamitosi del 2019, 2020 e 2021.

FORONI: SI CHIUDE UN PERCORSO RIMASTO IN SOSPESO – “Diversi interventi di ripristino dei corsi d’acqua e di difesa di suolo erano rimasti in sospeso per esaurimento delle risorse – ha spiegato Foroni -. Il Dipartimento di Protezione civile ha finalmente reperito, con risorse dal Pnrr e grazie al costante impegno di Regione, ulteriori fondi. Questi serviranno a garantire la realizzazione di 122 nuovi interventi, nei Comuni delle province maggiormente interessate dagli episodi del 2020 e 2021, tra cui quelli in provincia di Como.

“Grazie a questa misura, – ha concluso l’assessore – proseguirà il lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico portato avanti da Regione Lombardia; l’istituzione regionale, a livello di difesa di suolo, durante questi cinque anni ha messo a disposizione fondi propri per oltre 400 milioni di euro. Ora, anche lo Stato sta finalmente facendo la sua parte”.

GLI EVENTI METEOROLOGICI TRA IL 2019 E IL 2021 – Gli interventi riguardano l’intera Lombardia. Si riferiscono agli eventi emergenziali di giugno-agosto 2019 nel territorio delle province di Lecco, Brescia e Sondrio; del 2/5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese; del 3/8 agosto 2021 nelle provincie di Como, Sondrio e Varese.

In dettaglio, a Bergamo 16 interventi, a Brescia 7 interventi, a Como 53 interventi, a Lecco e Pavia 2 interventi, a Sondrio 34 interventi e a Varese 8 interventi.

INTERVENTI A BRESCIA

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza titolo-descrizione intervento Territorio Tipologia intervento Importo Soggetto attuatore Provincia

OCDPC 598 IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI PIOGGE AVVENUTE NELLA SERATA DEL 06/08/2019, PARI A CIRCA 70 MM. ORARI, SI E’ VERIFICATO UN EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL TORRENTE BLE’ PER UNA QUANTITA’ STIMABILE DI CIRCA 100.000 MC, CHE HA INTERESSATO TUTTA L’ASTA DEL TORRENTE BLE’ PROVOCANDO INCISIONI DELL’ALVEO FINO A 10 MT. DI ALTEZZA ED OSTRUENDO IL FIUME OGLIO ALLA CONFLUENZA. PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE CON I SUCESSIVI EVENTI COMUNI DI ONO SAN PIETRO E CERVENO lettera d) – art. 25, c.2 3.000.000,00 € COMUNI DI ONO SAN PIETRO E CERVENO BS

OCDPC 766 Realizzazione nuovo ponte di attraversamento del Torrente Ogliolo in Via G. Sora COMUNE DI EDOLO lettera d) – art. 25, c.2 525.000 euro COMUNE DI EDOLO

OCDPC 766 ricostruzione arginature COMUNE DI CORTENO GOLGI lettera d) – art. 25, c.2 250.000 euro COMUNE DI CORTENO GOLGI

OCDPC 766 ripristino versante COMUNE DI CORTENO GOLGI lettera d) – art. 25, c.2 200.000 euro COMUNE DI CORTENO GOLGI

OCDPC 766 messa in sicurezza del versante in sinistra idraulica del torrente grigna COMUNE DI BIENNO lettera d) – art. 25, c.2 250.000 euro COMUNE DI BIENNO

OCDPC 766 Ripristino argini torrente Caffaro e messa in sicurezza ponte. COMUNE DI BRENO lettera d) – art. 25, c.2 200.000 euro COMUNE DI BRENO

OCDPC 766 Disgaggio materiale, taglio vegetazione e ripristino reti paramassi. COMUNE DI BRENO lettera d) – art. 25, c.2 200.000 euro COMUNE DI BRENO

INTERVENTI A SONDRIO

OCDPC 598 SOVRALLUVIONAMENTO DELL’ALVEO; EROSIONE SPONDALE, SMOTTAMENTO E SCALZATURA DI PARTE DELL’ARGINE, CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE – ROTTURA BRIGLIA COMUNE DI ANDALO VALTELLINO lettera d) – art. 25, c.2 850.000,00 € COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO SO

OCDPC 766 Ripristino della scarpata franata in sponda sinistra torrente Marzigogna con tecniche di ingegneria naturalistica; consolidamento dissesto idrogeologico del versante sottostante il muro di sostegno della strada in sommita’ della sponda sinistra del torrente, mediante tecniche di ingegneria naturalistica COMUNE DI ALBOSAGGIA lettera d) – art. 25, c.2 200.000 euro COMUNE DI NOVATE MEZZOLA SO

OCDPC 766 ripristino attraversamenti e sentieri e sistemazioni spondali – torrente Antognasco COMUNE DI ALBOSAGGIA lettera d) – art. 25, c.2 500.000 euro COMUNE DI NOVATE MEZZOLA SO

OCDPC 766 ripristino arginature in sponda dx fiume adda con sovralzo delle stesse a difesa della pista ciclabile parco Bartesaghi – ponte di Caiolo e ripristino fondo pista ciclabile COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO lettera d) – art. 25, c. 2 299.500 euro COMUNE DI PIATEDA SO

OCDPC 766 Rifacimento ed adeguamento idraulico tombotti stradali; opere di drenaggio e regimazione acque di versante – località Fenile Pescegallo COMUNE DI GEROLA ALTA lettera d) – art. 25, c.2 180.000 euro COMUNE DI TALAMONA SO

OCDPC 766 Interventi di regimazione idraulica ed adeguamento sezioni di deflusso rete idrografica di competenza comunale – versante destro torrente Bitto ramo di Pescegallo COMUNE DI GEROLA ALTA lettera d) – art. 25, c.2 300.000 euro COMUNE DI TALAMONA SO

OCDPC 766 realizzazione dalla savanella di scorrimento dell’acqia del Torrente Codera;realizzazione di rilevato a protezione della strada – dell’acquedotto e quindi dei ponti sui canali di scolo delle cascate della valle Arnasca; realizzazione di scogliera nei pressi della convergenza delle valli dell’Arnasca con il Torrente Codera; liminazione della vegetazione in alveo e lungo le sue sponde. COMUNE DI NOVATE MEZZOLA lettera d) – art. 25, c. 2 250.000 euro COMUNE DI TALAMONA SO

OCDPC 766 ripristino viabilità e messo in sicurezza l’acquedotto comunale, realizzando anche un rilevato di protezione; realizzazione di una scogliera eventuale deviazione dello scorrimento delle acque, verso la sponda orografica sinistra.Interventi di completamento alle somme urgenza già realizzate. Torrente Codera abitato di Codera val Codera COMUNE DI NOVATE MEZZOLA lettera d) – art. 25, c. 2 160.000 euro VALDISOTTO SO

OCDPC 766 Opere di ripristino e messa in sicurezza della mulattiera; realizzazione di una soglia guado; La realizzazione di scogliere in massi ciclopici – ripristino di circa 150m di mulattiera asportata dalla piena del torrente – Rimozione dei sedimenti accumulati lungo la mulattiera Opere di ripristino dell’alpeggio. località Zappello COMUNE DI PIATEDA lettera d) – art. 25, c. 2 470.000,00 € UTR MONTAGNA SO

OCDPC 766 regimazione idraulica dei vari canali ivi presenti, effettuando delle opere di drenaggio e raccolta delle acque oltre che di protezione delle sponde e il conferimento delle acque raccolte nell’alveo del torrente civasca. Località Civo – Faedo COMUNE DI TALAMONA lettera d) – art. 25, c.2 300.000,00 € UTR MONTAGNA SO

OCDPC 766 regimazione idraulica della valle, con la costruzione di briglie e soglie di contenimento e consolidamento, con versamento di materiale stimato in 10/15.000 mc incombenti sulla confluenza delle tre valli affluenti al torrente roncaiola in località crocette. Valle Valena COMUNE DI TALAMONA lettera d) – art. 25, c.2 300.000,00 € UTR MONTAGNA SO

OCDPC 766 interventi di regimazione idraulica della valle, con la costruzione di briglie e soglie di contenimento e consolidamento. Valle isola COMUNE DI TALAMONA lettera d) – art. 25, c.2 200.000,00 € UTR MONTAGNA SO

OCDPC 766 interventi di rimozione del materiale accumulato e formazione di nuove arginature. Torrente Novalena all’imbocco della galleria ANAS SS38 VALDISOTTO lettera d) – art. 25, c.2 250.000,00 € COMUNE DI VALDISOTTO SO

OCDPC 766 lavori di svaso, ripristino opere idrauliche di difesa spondale longitudinale e opere trasversali sul torrente Masino UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 300.000,00 € COMUNE DI ARDENNO SO

OCDPC 766 interventi di pulizia, taglio piante, svaso materiale e ripristino funzionalità idraulica sacca di trattenuta nella parte terminale del corso idrico. Valle Maronera UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 200.000,00 € COMUNE DI MANTELLO SO

OCDPC 766 Interventi di taglio piante, ripristino argini e svaso materiale. Fiume Adda (Traona, Cercino, Mantello; Dubino) UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 300.000,00 € COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO SO

OCDPC 766 interventi di pulizia, taglio piante, svaso materiale e sistemazione argini su tutto il tratto del corso idrico. Torrente mallero comuni di Sondrio, Torre di Santa Maria Chiesa in Valmalenco. UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 300.000,00 € COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO SO

OCDPC 766 interventi di pulizia, taglio piante, svaso materiale e sistemazione argini su tutto il tratto del corso idrico. Valle Rovina UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 500.000,00 € COMUNE DI VALFURVA SO

OCDPC 766 interventi di pulizia, taglio piante, svaso materiale e sistemazione argini, briglie e soglie su tutto il tratto del corso idrico. Val Zebrù UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 500.000,00 € COMUNE DI VALFURVA SO

OCDPC 766 interventi di svaso materiale e sistemazione argini, e messa in sicurezza tratto in oggetto per il corretto defluesso delle portate del fiume Adda – località Breno Osteglio Santa Lucia UTR MONTAGNA lettera d) – art. 25, c. 2 500.000,00 € COMUNE DI VALDISOTTO SO

OCDPC 798 Messa in sicurezza del torrente Lovero, argini, alveo, opere idrauliche, ripristino opere di attraversamento e sentiero storico di collegamento internazionale Sogno (Svizzera) – Savogno U.T.R. MONTAGNA lettera d) – art. 25, c.2 300.000,00 € COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA SO

OCDPC 798 Intervento di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Caldenno mediante rimozione di materiale alluvionale e sistemazione degli argini e delle soglie U.T.R. MONTAGNA lettera d) – art. 25, c.2 600.000,00 € COMUNE DI POSTALESIO SO

OCDPC 798 Lavori di messa in sicurezza del torrente Madrasco, mediante sistemazione alveo, difese spondali, argini e opere idrauliche nella parte alta del torrente e nella zona terminale in attraversamento dell’abitato di Fusine. U.T.R. MONTAGNA lettera d) – art. 25, c.2 400.000,00 € COMUNE DI FUSINE SO

OCDPC 798 Lavori di messa in sicurezza del torrente Val Fontana in località varie, mediante interventi di svaso, ripristino argini e sponde, ripristino opere idrauliche e sistemazione affluenti laterali U.T.R. MONTAGNA lettera d) – art. 25, c.2 300.000,00 € COMUNE DI CHIURO SO

OCDPC 798 Ripristino funzionalità infrastrutture e reti – località Garzino -Vesenda COMUNE DI BEMA lettera d) – art. 25, c.2 250.000,00 € COMUNE DI BEMA SO

OCDPC 798 Realizzazione palizzate doppie di sostegno, risagomatura pendio, regimazione acque. Località Foppa COMUNE DI CAIOLO lettera d) – art. 25, c.2 250.000,00 € COMUNE DI CAIOLO SO

OCDPC 798 Lavori di ripristino tratto di viabilita’ Baita Forni -passo Dordona mediante sistemazione fondo stradale realizzazione pavimentazioni, opere di sostegno e opere di regimazione acque. Località Val Madre COMUNE DI FUSINE lettera d) – art. 25, c. 2 300.000,00 € COMUNE DI BREGANO SO

OCDPC 798 Lavori di svaso materiale sovralluvionato , sistemazione e realizzazione opere di difesa spondale a scogliere , sistemazione e realizzazione opere trasversali soglie e briglie Torrente Madrasco. COMUNE DI FUSINE lettera d) – art. 25, c.2 700.000,00 € COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA SO

OCDPC 798 Sistemazione briglie e controbriglie del torrente Vallate, nonché svaso materiale trasportato COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA lettera d) – art. 25, c.2 250.000,00 € COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA SO

OCDPC 798 Svaso alveo in corrispondenza della confluenza col torrente Liro e ripristino opere di regimazione idraulica (argini) – Loc. Gallivaggio – Torrente Vallesegna San Giacomo Filippo lettera d) – art. 25, c. 2 150.000,00 € Comunità Montana Valchiavenna SO

OCDPC 798 Sovralluvionamento Valle Caruga, Valle di Guardia, Valle delle Valene, Valle di Avero, Risagomatura alveo e manutenzione/rifacimento argini; messa in sicurezza/ripristino del sentiero in corrispondenza degli attraversamenti San Giacomo Filippo lettera d) – art. 25, c. 2 223.164,60 € San Giacomo Filippo SO

OCDPC 798 Sovralluvionamento del versante, con interessamento del nucleo abitato della Loc. Tecciali, Progettazione di un sistema di raccolta ed allontanamento delle acque dal versante nella Valle Inferno, sotto il quale insiste una frana monitorata da tempo (Val GenaSommarovina – Loc. Teccialisca)- Comune di San Giacomo Filippo lettera d) – art. 25, c. 2 200.000,00 € Comune di San Giacomo Filippo SO

OCDPC 798 Crollo/smottamento strada Grigioni – Ca’ di Bungi, sulla sponda orografica sinistra della Valle Selvino, con crollo del muro di sostegno che fa anche da argine della valle sottostante- Lavori di manutenzione straordinaria su strada Grigioni – Ca’ di Bungi, con ripristino delle arginature di Valle Selvino Comune di Castione Andevenno lettera d) – art. 25, c. 2 77.500,00 € Comune di Castione Andevenno SO

OCDPC 798 Caduta massi, con danneggiamento del sentiero Lepontine in direzione Loc. Sorboggia. Attualmente il sentiero Lepontine non percorribile per cedimento terreno, non vi sono percorsi secondari tracciati in prossimità- Intervento di ripristino della viabilità del sentiero Lepontine- Loc. Sorboggia – Fraz. San Pietro Comune di Samolaco lettera d) – art. 25, c. 2 120.000,00 € Comune di Samolaco SO