Rientro da incubo sulla Statale 42: due ore da Ponte di Legno a Edolo

lunedì, 2 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Un rientro da incubo dalle località turistiche dell’Alta Valle Camonica, migliaia di turisti in coda per ore sulla statale 42 del Tonale. L’imbuto principale ancora una volta all’altezza di Edolo (Brescia). Dalle prime ore del pomeriggio si sono formati rallentamenti prima a Vezza d’Oglio, quindi code da Incudine a Edolo con tempo di percorrenza da Ponte di Legno a Edolo di quasi due ore e più tardi anche più a Sud, in Bassa Valle.

L’incubo dei turisti si è riproposto oggi, sono saltate anche le coincidenze bus-treno a Edolo. I rallentamenti sono conseguenza del primo rientro dalle vacanze natalizie, a cui si sono sommati diversi turisti “di giornata” che hanno sfruttato l’ennesima giornata di bel tempo nel comprensorio Pontedilegno Tonale.

Residenti, operatori e turisti chiedono da tempo di risolvere il “nodo” viario di Edolo e l’auspicio che Anas e istituzioni accelerino sul progetto della variante.