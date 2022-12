Quasi un milione di euro da Regione Lombardia al territorio bresciano: interventi previsti a Bienno, Vezza d’Oglio, Incudine, Malonno

mercoledì, 21 dicembre 2022

Vezza d’Oglio – L’ultimo Consiglio Regionale prima di Natale si è concluso con soddisfazione da parte del Consigliere Regionale Claudia Carzeri (foto) per le decisioni assunte a favore del territorio bresciano. Sono in totale quasi 1 milione gli euro che saranno erogati in seguito all’approvazione degli Ordini del Giorno portati dalla presidente V Commissione Infrastrutture e Territorio. Hanno collaborato anche i Consiglieri del Gruppo Misto Viviana Beccalossi e Alessandro Mattinzoli.

DA BIENNO A LUMEZZANE, MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI: 600MILA EURO

Nello specifico gli aiuti si riferiscono principalmente a manutenzioni straordinarie di vie e strade e alla realizzazione di nuovi parcheggi. A Bienno per esempio, una strada di fondamentale importanza come via Ripa, dove ha sede anche l’Istituto Comprensivo “Romanino”, vedrà una completa riqualificazione anche grazie ai 70mila euro che arriveranno nelle casse comunali nel 2023 da parte di Regione.

Anche Lumezzane potrà beneficiare a breve del lavoro di Carzeri con 100mila euro dedicati alla valorizzazione di Piazzetta Valle, anch’essa ubicata in una zona strategica adiacente alla scuola materna Teresa Fiorini e al circolo Acli della frazione.

Due le vie interessate dalla ristrutturazione coi fondi regionali a Isorella: si tratta di strade fondamentali a livello viabilistico come via IV Novembre e via Papa Giovanni XXIII per un totale di 50mila euro in arrivo nel 2023.

A Montichiari arriveranno invece 100mila euro per il rifacimento di via San Giovanni mentre a Vezza d’Oglio saranno erogati 50mila euro per il recupero dei Sentieri della Grande Guerra, luoghi immersi nella natura camuna che necessitano di costante manutenzione.

70mila euro andranno a Borgo San Giacomo Giacomo per operazioni di manutenzione al Palazzo della Volta in frazione Acqualunga e 30mila euro a San Gervasio per la sistemazione di Viale Europa.

Infine nuovi parcheggi diventeranno realtà a Incudine in via Villa (60mila euro regionali) e a Odolo in via Aldo Moro e via Praes (70mila euro regionali).

FONDI EXTRA, 390MILA EURO DI SOSTEGNI

A quanto già finanziato dal Bilancio regionale si sono poi aggiunti altri ODG portati da Carzeri che hanno ottenuto un’approvazione extra.

Tra questi si segnalano 30mila euro a Salò che saranno investiti per l’Area Playground per lo svolgimento di discipline sportive; 80mila euro a Malonno per rendere più accessibile la strada di accesso alla Malga Campello di Landò; 80mila euro a San Gervasio Bresciano per il completamento della riqualificazione di Viale Europa; a Gambara 200mila euro per lo storico “Stadio Comunale dei Pioppi” che necessita di opere di ristrutturazione.

Claudia Carzeri, Consigliere Regionale e Presidente della V Commissione Infrastrutture e Territorio: “Sono soddisfatta di questi ordini del giorno e di questi contributi che sono riuscita a portare a Brescia. Il mio obiettivo dichiarato è portare sempre più Brescia in Regione, attraverso i fatti e gli investimenti concreti di cui necessita il nostro territorio. Le istanze e la presenza diretta in questi comuni mi hanno permesso di portare le problematiche al tavolo regionale e sono contenta che siano state accolte tutte queste mie proposte che andranno a risolvere le criticità riscontrate”.