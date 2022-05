Protezione Civile e Soccorso Alpino, esercitazione a Sonico

sabato, 21 maggio 2022

Sonico – Esercitazione congiunta tra il gruppo comunale di Protezione Civile e il Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana a Sonico (Brescia) nella serata di ieri. Ventidue volontari e i 18 tecnici dei due gruppi, capitanati da Pierino Gulberti (Protezione Civile) e Pierangelo Mazzucchelli (Soccorso Alpino) si sono ritrovati nel paese dell’Alta Valle Camonica, hanno testato nuove apprecchiature, in particolare il faro di profondità e si sono esercitati su uno scenario complesso.

Il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini ha commentato: “Grazie a tutti i volontari che mai si stancano di addestrarsi e dotarsi delle attrezzature e ai due gruppi che con grande sinergia sanno operare per il bene collettivo e delle nostre comunità”.

Durante l’esercitazione è stato provato in diretta il faro di profondità acquisito grazie al contributo del Dipartimento Centrale di Protezione Civile e della Comunità Montana di Valle Camonica, con uno scenario spettacolare di recupero in parete da parte dei soccorritori illuminato a giorno. L’inaugurazione del faro sarà effettuata il prossimo autunno con rotazioni a 180^ per valutarne l’efficacia nelle condizioni più diverse e di maggior criticità.