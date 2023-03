Produttori agricoli, le attività in Valle Camonica

martedì, 7 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’Associazione per i Produttori Agricoli di Vallecamonica rinnova le proprie attività per le prossime settimane.

CORSO DI ORTICOLTURA

Ritorna a grande richiesta il corso di orticoltura familiare. Il corso attuale viene organizzato in collaborazione con il Comune di Darfo Boario Terme e si svolgerà presso il Centro Congressi di Boario Terme nella sala BLU messa a disposizione a cura e spese del Comune di Darfo Boario Terme.

ORTO MIO CHE PASSIONE (Relatore dr. Agr. Marco Zonca)

mercoledì 15 marzo ore 20.30: sistemazione del terreno per l’orto. mercoledì 22-03 ore 20.30: lattughe, cicoria, spinacio, erbette, coste …mercoledì 29-03 ore 20.30: le leguminose e le cucurbitacee (fagioli vari, zucchine, zucche e cetrioli). mercoledì 05-04 ore 20.30: le solanacee (pomodoro, peperone, melanzana, patata)

VEGETALI SPONTANEI DI INTERESSE ALIMURGICO (per uso alimentare) (relatori Gualberto Martini ristoratore in agriturismo Le Frise – Artogne e Enzo Bona, noto e stimato esperto in botanica).

mercoledì 17 maggio ore 20.30: riscoperta e valorizzazione delle erbe selvatiche commestibili. Presentazione di due libri di Gualberto Martini e Enzo Bona sull’utilizzo di erbe, fiori, arbusti e alberi nella cucina tradizionale della Valle Camonica sabato 20-05 ore 8.30: escursione botanica nel territorio alla ricerca e conoscenza dei vegetali selvatici di interesse alimurgico (per uso alimentare) guidati da Gualberto Martini ed Enzo Bona.

ORTO MIO TI METTO A RIPOSO (dr agr. Marco Zonca)

mercoledì 14 giugno ore 20.30: ortaggi autunnali, pratiche colturali invernali, ortaggi primaverili

Date da destinarsi: Le nozioni di base di una buona agricoltura (due-tre lezioni)

Data da destinarsi: il compostaggio – Le tecniche e l’utilizzo del compost

Data da destinarsi: gita/visita a realtà produttiva di interesse orticolo

VITICOLTURA

Le malattie del legno della vite, in particolare il mal dell’esca, si stanno diffondendo in molti vigneti e diversi indicatori fanno pensare che nei prossimi anni queste patologie possano diventare ancora più importanti. Anche il legno nero e la flavescenza dorata minacciano sempre più la viticoltura. Per conoscere e combattere queste gravi avversità l’APAV ha deciso di fare una buona informazione su queste malattie della vite.

Sabato 25 marzo ore 9, a Breno presso Cinema teatro Giardino

CONOSCERE, MONITORARE E GESTIRE IL MAL DELL’ESCA

Relatrice prof. LAURA MUGNAI

Laura Mugnai: nota e stimata esperta riconosciuta a livello internazionale, è docente di patologia vegetale ed entomologia all’università di Firenze dedicando gran parte della sua attività allo studio delle malattie del legno della vite. Da 25 anni partecipa a convegni e seminari in numerose zone viticole di tutto il mondo presentando ovunque relazioni, studi e ricerche sulle malattie del legno della vite.

Nel corso della stagione saranno realizzate iniziative anche per il legno nero e la flavescenza dorata.