Polisportiva Disabili Valcamonica, medaglie ai Campionati Italiani di Tiro con l’Arco

martedì, 19 luglio 2022

Lanciano – Si sono disputati nel fine settimana i Campionati Italiani Para Archery a Lanciano in provincia di Chieti (Abruzzo) nelle Marche e alla competizione hanno partecipato gli atleti della Polisportiva Disabili Vallecamonica allenati da Elio Imbres in quel di Pavia. Positiva l’esperienza del team della presidente Gigliola Frassa che ha portato a casa un titolo italiano, due medaglie d’argento e tre bronzi.

Questi i risultati nei particolari:

titolo italiano a squadre nel W1 per il duo Daila Dameno e Stefania Giacometti nel W1 a squadre

nel W1 le atlete della Polisportiva Disabili Valcamonica Daila Dameno e Stefania Giacometti hanno vinto rispettivamente l’argento e il bronzo nella classifica di classe con 543 e 441 punti, battute dalla giovane azzurra Asia Pellizzari (Arcieri del Castello);

sempre nel W1 Open Daila Dameno ha conquistato l’argento battuta in finale 120-115sempre dalla giovane azzurra Asia Pellizzari (Arcieri del Castello); al terzo posto Stefania Giacometti

nel Compound Maschile Open terzo posto per Francesco Lebrino che ha battuto Kelmend Cekaj 140 a 134

Studenti felici a Darfo Boario Terme con il Tiro con l’Arco

Si è tenuta alcuni giorni la manifestazione ‘In vacanza con il tiro con l’arco’ presso il campo da tiro della compagnia ‘Arcieri Alabarde Camune’. Circa 30 tra ragazzi e accompagnatori dell’associazione ‘Studente Felice’ della provincia di Brescia, in vacanza a Boario Terme, hanno potuto avvicinarsi ad uno sport mai provato e molto coinvolgente come il tiro con l’arco. Infatti i partecipanti al campus hanno provato a scoccare le loro prime frecce insieme all’istruttore Fitarco Emilio Bonetti e agli arcieri Beppe, Abele e Pietro della compagnia organizzatrice, in un clima di allegria e condivisione di emozioni. Era presente all’incontro con i ragazzi anche Santina Pertesana atleta para archery della Polisportiva Disabili Vallecamonica, che ha coinvolto i ragazzi e ha dimostrato come in nome dell’inclusione e dell’amicizia si possa crescere personalmente e far crescere gli ideali e i veri valori dello sport.