Pellegrinaggio da Sonico a Capo di Ponte guidato da don Dassa

domenica, 6 novembre 2022

Sonico (Brescia) – E’ in calendario sabato 26 novembre il pellegrinaggio per il patrono della Valle Camonica (San Siro che si celebra il 9 dicembre), da Sonico (Brescia) alla Pieve di San Siro a Cemmo di Capo di Ponte. Il pellegrinaggio è aperto a tutti, non solo ai residenti in Valle Camonica.

Il programma: alle 7 di sabato 26 novembre partenza dai parcheggi dei centri commerciali di Sonico. Per accompagnare i pellegrini, un pullman partirà alle 6:30 dal parcheggio dei graffiti a Capo di Ponte e raggiungerà Sonico (chi è interessato può contattare Lucia Bianchini, 339.2360628). Il pellegrinaggio sarà guidato da don Battista Dassa, ora parroco a Collio e San Colombano e conosciutissimo per la sua attività pastorale e nel corso degli ultimi anni ha fatto crescere il gruppo “Dio cammina a piedi” con numerosi pellegrinaggi in Valle Camonica e nel Bresciano.

All’arrivo, attorno alle 15, don Battista Dassa celebrerà la Messa alla Pieve di San Siro a Cemmo di Capo di Ponte. Durante il pellegrinaggio verrà sostenuto un progetto di solidarietà.