Patto per la sicurezza sulle strade del Bresciano

martedì, 14 giugno 2022

Brescia – Prevenzione degli incidenti sulle strade della provincia di Brescia. In occasione della III Conferenza internazionale sulla sicurezza stradale, tenutasi presso il salone Vanvitelliano a Brescia, si sono incontrati tra gli altri, la Prefettura di Brescia, il Tribunale di Brescia, l’Università degli studi di Brescia, l’Anci, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e l’Anas (Gruppo Fs Italiane) i quali hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la prevenzione dell’incidentalità stradale. L’attenzione è focalizzata sulle autostrade, ma anche sulle strade statali, in particolare la statale 42 del Tonale, che è tra le strade italiane con il maggior numero di incidenti per chilometro.

Il protocollo d’intesa, che segue le linee dell’accordo sottoscritto nel settembre 2018, è stato concepito nell’ottica della realizzazione di una sicurezza stradale integrata e partecipata. Il perseguimento di tale obiettivo parte dalla considerazione che le cause dell’incidentalità stradale sono legate a diversi fattori, quali le condizioni dell’infrastruttura viaria, la viabilità, lo stato del veicolo e la conseguenza di comportamenti scorretti.

Nell’ottica di una sempre più efficace azione di prevenzione e contrasto dell’incidentalità nell’ambito provinciale, Anas e gli enti coinvolti si impegnano a garantire la prevenzione ed il contenimento degli incidenti sulla viabilità ordinaria, mediante una pianificazione degli interventi di manutenzione della rete viaria di competenza, tenendo conto delle risultanze degli studi svolti dalla Università di Brescia e al fine di conseguire il miglioramento delle stesse infrastrutture viarie.