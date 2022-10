Navetta Parco dell’Adamello, cresciuti del 27% i passaggi: i dati

venerdì, 7 ottobre 2022

Temù (Brescia) – Navetta Parco dell’Adamello, un incremento di oltre il 27% rispetto ai passaggi dell’edizione 2021. L’iniziativa Navetta Parco dell’Adamello, che ha permesso di accedere senza auto al cuore del parco l’ultima domenica di luglio, tutte le domeniche di agosto e anche il giorno di Ferragosto, si conferma essere un servizio gradito. La conferma è nei numeri dei passaggi effettuati nel 2022, che riportano un chiaro incremento rispetto ai passaggi del 2021.

L’iniziativa era stata inaugurata l’anno scorso, riproposta poi negli stessi termini nel corso dell’estate appena conclusa, mantenendo quindi anche le stesse linee: LINEA 1 Ponte di Legno – Temù – Malga Caldea, LINEA 2 Vezza d’Oglio – Val Paghera, LINEA 3 Edolo – Sonico – Val Malga, LINEA 4 Edolo – Monte Colmo LINEA 5 Valle di Saviore (Loc. La Rasega) – Malga Lincino, LINEA 6 Breno – Bienno – Passo Crocedomini.

Cosa emerge in particolare quanto all’andamento di quest’anno? Anche se due edizioni costituiscono un banco di prova relativamente limitato per poter parlare di trend veri e propri, alcuni dati risultano essere particolarmente significativi.

Il primo punto riguarda l’incremento rispetto alla prima edizione. Se nel corso del 2021 si erano infatti verificati 453 passaggi, il 2022 ha visto 579 biglietti staccati lungo le 6 linee. Un aumento che si attesta sul 27,81%. La tratta che senz’ombra di dubbio è andata meglio è la Linea 3, che da Edolo e Sonico ha dato accesso alla Val Malga e ai sentieri che conducono ai rifugi Premassone, S. Gnutti, Baitone, Tonolini. La Linea 3 da sola ha infatti realizzato più di un quarto di tutti i passaggi del 2022.

Nel complesso, il servizio delle navette conferma essere sempre più apprezzato dalle famiglie. Si registra infatti anche un leggero incremento sulla presenza di passeggeri fino ai 14 anni di età.

“La campagna di comunicazione portata avanti sui social durante tutto il corso dell’iniziativa ha messo in luce un altro aspetto degno di nota. Diversi utenti hanno infatti espresso il desiderio che il servizio venga non solo ripetuto nel corso dei prossimi anni, ma addirittura ampliato, mettendo a disposizione le corse anche nel mese di luglio e soprattutto il sabato. Il servizio della Navetta Parco dell’Adamello si conferma quindi valido e apprezzato. Le persone che ne hanno usufruito hanno potuto sperimentare una tipologia di accesso ai percorsi di trekking che non solo tiene conto della praticità (spostarsi senza auto implica una migliore viabilità, a sua volta traducibile in una migliore qualità della vita), ma anche della visione maggiormente eco-sostenibile garantita dalla condivisione dei mezzi pubblici, una sana abitudine che da scelta consapevole a poco a poco si tramuta in modus vivendi più rispettoso dell’ambiente montano. Un esperimento che incarna i valori del Parco dell’Adamello e che si è quindi ancora più soddisfatti risulti essere gradito agli utenti. Una scommessa vinta verso l’adozione condivisa di buone prassi e comportamenti positivi, nei confronti della montagna e di chi la vive”, commentano gli organizzatori del servizio.