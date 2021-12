Natale in piazza a Malonno: tutti gli appuntamenti

lunedì, 20 dicembre 2021

Malonno – La nuova Pro loco Malonnese, in collaborazione e con il patrocino del Comune di Malonno organizza Natale in piazza venerdì 24 dicembre. Gli eventi in piazza Repubblica a Malonno (Brescia): dalle 8 di venerdì 24 dicembre e per tutta la giornata esposizione dei mercatini di Natale; alle 15 esibizione e auguri natalizi da parte delle scuole materne di Malonno e Lava; alle 15.45 momento musicale con la banda musicale di Demo Merenda in piazza con vin brulé, thé caldo, pa e strinù, dolci a volontà.

Durante il pomeriggio saranno presenti in piazza i Babbi Natale e sarà grande festa per tutti.